‘Nduccio e gli studenti dell’Agrario Ridolfi, un incontro nato durante la Fiera dell’Agricoltura

L’8 maggio scorso presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario “Cosimo Ridolfi” di Scerni, si è svolta l’ultima assemblea d’Istituto dell’anno scolastico 2023/2024 con la partecipazione di un ospite speciale: Germano D’Aurelio, in arte ‘Nduccio, coadiuvato da Carlo Triadico, Presidente dell’Associazione dell’agricoltura biodinamica e direttore di ABAP di Firenze, Argentino Trolli e Giovanni D’Aloisio, ex studenti dell’Istituto ad oggi imprenditore agricolo e agronomo.

L’occasione per questo convegno è stata fortemente voluta dalla rappresentanza degli studenti durante l’ultima Fiera dell’Agricoltura tenutasi a Lanciano.

Durante l’assemblea, ‘Nduccio, in qualità di imprenditore agricolo, ha sottolineato l’importanza di un’agricoltura più sostenibile, che sia attenta all’ambiente. Infatti, partendo dalla propria esperienza personale, e coinvolgendo gli esperti e gli alunni dell’Istituto, l’ospite ha sottolineato che le produzioni agricole devono essere orientate verso la riscoperta di tecniche e tradizioni antiche, che sembrano superate e che, però, anche se in minima parte, sono utilizzate ancora in modo vincente da pochi coraggiosi.

Il messaggio finale che i nostri ospiti hanno voluto trasmettere a tutti gli alunni è che anche a se a scuola non vi è ancora abbastanza spazio per la biodinamica, essi devono essere coscienti e aperti a nuove tecniche.

Ringraziamo ancora ‘Nduccio, Carlo Triadico, Argentino Trolli e Giovanni D’Aloisio per averci dedicato parte del loro tempo.