Interruzione idrica in quarantuno comuni per ventiquattro ore

Giornata senza acqua per 41 comuni a partire dalle ore 8 di martedì 14 maggio. Il ripristino della normale fornitura idrica è previsto nella mattinata di mercoledì. L’interruzione, rende noto la Sasi, è stata disposta per “consentire la riparazione della condotta principale dell’Acquedotto Verde in località Torretta del comune di Casoli”.

I comuni coinvolti sono Altino, Archi, Atessa, Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Civitella M. Raimondo, Crecchio, Cupello, Fara San Martino, Fossacesia, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Lanciano, Monteodorisio, Mozzagrogna, Ortona, Paglieta, Palombaro, Perano, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca San Giovanni, San Buono, San Salvo esclusi utenti di zona marina, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Treglio, Vacri, Vasto esclusi utenti di zona marina, Villalfonsina e Villamagna.

Queste le zone di Lanciano coinvolte: