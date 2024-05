Trenitalia, estate: due Frecciarossa alla Stazione di Vasto-San Salvo

Pronta a partire anche in Abruzzo la Trenitalia Summer Experience 2024, con una serie di novità per i viaggiatori.

Offerta nazionale potenziata

Per tutta l’estate - si evidenzia su ferrovie.info -, i Frecciarossa sulla Linea Adriatica aumenteranno a 26, collegando l'Abruzzo con il Nord e il Sud Italia. Inoltre, nei fine settimana saranno disponibili due nuovi Frecciarossa tra Bolzano e Pescara.

Giulianova e Vasto-San Salvo vedranno l’aggiunta di nuovi collegamenti, grazie ai Frecciarossa. Alla Stazione di Vasto-San Salvo il FR 8803, in partenza da Milano alle 8,05 per Bari (15,30), arriverà qui alle 13,22 mentre il FR 8814, partendo da Lecce (alle 5,55), arriverà a Vasto alle 9,33 con destinazione Milano (14,25).

Potenziamento dei servizi regionali e intermodali

Il servizio regionale prevede il ritorno delle linee estive più apprezzate: il Cerrano Line tra Pescara e San Benedetto, il Trabocchi Line tra Pescara e Termoli e l’Aterno Line tra Sulmona e L’Aquila. Saranno disponibili anche tutti i servizi intermodali per raggiungere i centri storici di L'Aquila, Teramo e Avezzano, oltre all’Aeroporto d’Abruzzo.

In totale, saranno 154 i treni giornalieri nei giorni feriali, 130 il sabato e 86 nei festivi, offrendo oltre 36 mila posti a sedere.

Il Trabocchi Line offrirà 22 collegamenti nei giorni feriali e 16 nei festivi, con un focus sulla mobilità sostenibile e il trasporto bici gratuito.

Nuovi treni e posti bici

L’offerta include treni di nuova generazione come i Pop e i Rock, con una maggiore disponibilità di posti per le biciclette.

Le carrozze "tuttobici" dedicate agli appassionati delle due ruote offriranno 64 stalli, incrementando la capacità complessiva a quasi 2.100 posti bici al giorno.

Intermodalità e nuove promozioni

I servizi intermodali, realizzati in collaborazione con i principali operatori di trasporto abruzzesi, permetteranno di raggiungere comodamente le principali località turistiche e l’Aeroporto d’Abruzzo.

La nuova promozione Family & Friends del Regionale di Trenitalia offre uno sconto del 20% per gruppi da 3 a 6 persone fino al 29 settembre.

Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia, ha sottolineato l'importanza del treno come mezzo di trasporto sostenibile e inclusivo, mentre Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha evidenziato l’eccellente performance dell’anno scorso e le aspettative di crescita per il 2024. “La nostra offerta estiva è permeata dalla sostenibilità, con investimenti in una flotta più giovane e servizi intermodali che incentivano a lasciare l’auto a casa”, ha dichiarato Corradi.

Con queste iniziative, Trenitalia punta a migliorare l’esperienza di viaggio e a promuovere un turismo sostenibile, offrendo collegamenti efficienti e confortevoli per esplorare le bellezze dell’Abruzzo e non solo.