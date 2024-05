Biotopo costiero e Giardino mediterraneo di San Salvo Marina: "Due realtà importantissime"

Vent’anni fa c’era solo un parcheggio. L’area è stata bonificata e riqualificata grazie alla lungimiranza dell’amministrazione dell’epoca e oggi si presenta come la naturale prosecuzione della riserva naturale Marina di Vasto.

Custodiscono un tesoro fatto di essenze vegetali autoctone e ambienti dunali, il Biotopo costiero e il Giardino mediterraneo di San Salvo Marina, oggetto della visita guidata promossa da Italia Nostra in occasione della Settimana del patrimonio culturale.

A introdurre i visitatori – una cinquantina – nel meraviglioso mondo vegetale di questi habitat unici – sono stati Davide Aquilano, presidente di Italia Nostra del Vastese e la professoressa Angela Stanisci, docente di Botanica applicata all’Università del Molise.

“Questi incontri servono per far conoscere realtà poco conosciute o per approfondirle”, ha esordito Aquilano, “tutti hanno sentito parlare di biotopo costiero, che non va confuso con il giardino mediterraneo. E’ una importantissima realtà assolutamente unica, nata per volontà di poche persone che hanno deciso di trasformare un’area adibita a parcheggio. Ci troviamo vicino alla foce del torrente Buonanotte, cementificato negli anni 80. Qualcuno ha avuto la lungimiranza di bonificare l’area e di custodirla. Tra il 2000 e il 2001 c’è stata questa importante presa di consapevolezza da parte del comune di istituire il Sic (sito di interesse comunitario) e sono nate queste due realtà importantissime. Io invito tutti a prendere consapevolezza dell’importanza di questo luogo, dove troverete sempre uno spettacolo diverso”.