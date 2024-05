Azione, Nino Fuiano si dimette da segretario vastese e presidente provinciale del partito

Nino Fuiano, tramite una lettera aperta, rende nota la sua decisione di dimettersi dalla cariche di segretario cittadino di Vasto e di presidente provinciale di Chieti di Azione.

Di seguito la sua comunicazione.

Carissimi amici,

per dovere di chiarezza e rispetto nei confronti di coloro che mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto in questi anni sono a comunicarvi che ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili da segretario cittadino di Vasto e dalla carica di presidente provinciale di Chieti del partito di Azione.

Sono determinate essenzialmente da motivazioni di carattere personale che non mi permettono di continuare nell' incarico assunto ma non mancano quelle politiche. Le ambizioni individuali hanno sbriciolato passioni e solidarietà condivise. Agli inseguitori di posizioni faccio i migliori auguri di ogni successo.

Resterò un sognatore incallito e spudorato perseguendo la possibilità di costruire un rinnovato impegno popolare e riformista nella chiarezza e nella esplicita identità. La confusione non genera mai nulla di buono.

Sono convinto della possibilità di costruire un centro popolare e riformista nella chiarezza e nella esplicita identità. Quando il "pragmatismo" si confonde con opportunismo e mancanza di solidità culturale si creano dinamiche a me lontane e Vasto e il vastese non possono essere mai considerate territorio di serie inferiore rispetto ad altri. Non esistono, pertanto, le condizioni per continuare in un ruolo che si è trasformato, per quello che mi riguarda, in un peso senza entusiasmo e motivazione. C'è un tempo per ogni cosa, per ogni ambito. C'è un tempo per costruire e un tempo per riflettere, per reinventarsi in un nuovo impegno, in nuove scelte.

Come disse Dossetti, "lascio la politica ma la politica non lascia me", mi abbraccerà nell'amore per la mia terra e per la mia gente nei modi e nei tempi che si presenteranno.

Il mio lavoro a servizio del territorio continuerà in altre forme. A partire da quello che la vita mi metterà davanti e le persone che mi farà incontrare.

Vi ringrazio cari amici che mi avete accompagnato in questo tempo.

Per quanto riguarda Azione resto un semplice iscritto, per il momento".