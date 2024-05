Spazio Donna Abruzzo celebra a Vasto il "Bellessere Femminile"

Nella sala Aldo Moro, presso gli ex edifici scolastici di Vasto, si è svolto l'evento dedicato al bellessere femminile, organizzato dall'associazione pescarese Spazio Donna Abruzzo, più precisamente dalla responsabile dell'area benessere Pina Pasetti e dalla vicepresidente Antonella Cerrone. L'evento è stato dedicato alla memoria della dottoressa Annarita Rossini, recentemente scomparsa, fondatrice dell'associazione Spazio Donna Abruzzo. Anche in questa seconda edizione, dopo quella tenutasi a Pescara nella sede Cna Abruzzo lo scorso 2 aprile, hanno fatto da cornice all'evento le tele esposte da Antonella Cerrone, dirigente Cna impresa donna Abruzzo, che ama definirsi “imprenditrice con la passione per la pittura”.

Le sue tele sono state unanimemente apprezzate dai presenti, e la stessa Cerrone ha condiviso con il pubblico il suo percorso artistico, iniziato in gioventù quando si dedicò al figurinismo seguendo la sua passione per la moda; solo più tardi decise di dedicarsi ai particolari scegliendo di disegnare solo i volti di quelle che una volta erano le modelle che disegnava per i suoi vestiti. La sua evoluzione artistica è durata anni, passando dal monocromatico all'uso del colore apprezzandone le sfumature per meglio definire uno sguardo o un'espressione del volto: lei ama definire la sua pittura “la foto di uno stato d'animo”.



Dopo i saluti istituzionali dell'assessora del Comune di Vasto, Anna Bosco, seguiti dal direttore della CNA Abruzzo, dottor Silvio Calice, e dalla direttrice provinciale di Chieti CNA, Letizia Castiglia, si sono alternati interventi di Lorenza di Giulio, responsabile ECIPA, ente di formazione della CNA Abruzzo, Linda D'Agostino presidente CNA Impresa Donna, e Daniela Giangiacomo, presidente Giovani Imprenditori. L'evento è stato incluso nel "Maggio Formativo" della CNA Abruzzo curato da ECIPA Abruzzo.



Durante l'incontro è stato approfondito il tema del libro "Bellessere Femminile" dalla stessa autrice la dottoressa Lorenza De Paoli, specialista in Ginecologia e Ostetricia, la quale ha illustrato un percorso partendo dalla storia della medicina fino alle più recenti scoperte nel campo delle neuroscienze, sottolineando l'importanza di uno stile di vita sano. La dottoressa De Paoli, ha poi condiviso alcune storie significative presenti nel suo libro, suscitando grande interesse nel pubblico.



L'associazione "Lory a Colori", rappresentata dalla presidente Dalida Bonelli e dalla psicologa e psicoterapeuta Laura Lodi, hanno contribuito emotivamente all'evento con le loro testimonianze molto toccanti. A fare da cornice conclusiva, l'intervento di Barbara Pasetti, estetista di lunga esperienza, la quale ha evidenziando l'importanza di prendersi cura di tutta la corporeità, per una bellezza che rifletta anche l'aspetto esteriore.



Tra il pubblico presente si è distinta la presenza della dottoressa Iolanda Russo Menna, docente universitaria presso l'Università di Richmond in Virginia, che ha sottolineato l'importanza del trapianto, donazioni di organi e donazione di sangue, annunciando il prossimo evento che si terrà a Vasto, presso la Pinacoteca di Palazzo D'Avalos il primo giugno, che vedrà la partecipazione di medici del territorio regionale, nazionale e internazionale.



I partner, le Cantine San Nicola e le Colline di Evagrio rappresentate da Antonella Antenucci, dirigente CNA, hanno contribuito, con i loro prodotti di eccellenza, a rendere speciale il momento conviviale finale. Un ringraziamento va inoltre rivolto alla Mad Academy di Pescara e a BIBI Centro Benessere di Pescara, nonché a tutti le persone intervenute numerose.