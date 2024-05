Seminario di Vita Nuova, appuntamento venerdÃ¬ con il gruppo Madonna delle Grazie di San Salvo

Il mese di maggio è il mese per eccellenza dedicato a Maria Santissima, Madre di Dio, Madre della Chiesa e madre di tutti noi. L'arcidiocesi di Chieti-Vasto da 28 anni a questa parte, per onorare Maria Santissima, l'ultimo sabato di maggio, vive il pellegrinaggio diocesano Pollutri -Casalbordino.

Per vivere questo avvenimento anche come Rinnovamento nello Spirito, il gruppo Madonna delle Grazie di San Salvo ha fissato il 4° appuntamento con il Seminario di Vita Nuova, spostando l'incontro di seminario previsto per l'ultima settimana di maggio a venerdì 24 maggio alle ore 19:00 presso la Chiesa della Madonna delle Grazie a San Salvo.

L'incontro, tenuto da Maria Concetta Zulli, coordinatrice del gruppo RnS di Lanciano, verterà sul tema "Spirito Santo e vita nuova".

Abbiamo vissuto da poco la solennità della Pentecoste. Ma chi è lo Spirito Santo per ciascuno di noi? Può in qualche modo incidere sulle nostre scelte di vita?

Le risposte a queste ed altre domande su come lo Spirito Santo può incidere in maniera significativa sulla vita di ogni cristiano.

L’effusione dello Spirito genera una relazione di fede personale intratrinitaria che provoca, in chi la riceve, «un più acuto senso di Dio» (Gaudium et Spes, n. 7) uno e trino.

«... Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore... lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce...» (Gv 14, 16-17). «... Quando sarà venuto il Consolatore egli convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio...» (Gv 16, 8).

Tanti segni e simboli aiuteranno a vivere questo evento in chiave esperienziale. L'invito è completamente gratuito e aperto a tutti anche a chi non è mai entrato in chiesa.