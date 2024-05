La Giornata Mondiale delle Tartarughe è stata fondata nel 1990 dall’American Tortoise Rescue (ATR), un’organizzazione no-profit impegnata nella protezione di tutte le tartarughe.

Quasi il 70% delle tartarughe è in pericolo di estinzione. Ciò include sette specie di tartarughe marine, tra cui Hawksbill, Loggerhead, Green e Leatherback Sea Turtles, Kemp’s Ridley Sea Turtles, ecc.

Ma altrettante tartarughe terrestri corrono lo stesso pericolo: la tartaruga irradiata, la tartaruga sega-sega, la tartaruga di Ploughshare, la tartaruga di stagno filippina, la tartaruga del muschio, la tartaruga scatola testa gialla, la tartaruga di scatola di McCord, e molte altre.

Inquinamento, pesca e caccia, sono le principali cause di questo sterminio incontrollato. Chiaramente sono tutte azioni derivate dall’uomo, ed è appunto l’uomo che deve porre rimedio, anche per assenza di alternative: o ci pensiamo noi, o nessun altro potrà farlo.

Celebrare la Giornata Mondiale delle Tartarughe è un modo per dire basta a queste ingiustizie, è un modo per dare voce questi animali, cercando per quanto possibile di proteggerli e aiutarli.