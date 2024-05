"Tutti noi... tratto da storie vere", lo spettacolo a San Salvo

CentroPalco Academy in collaborazione con la Federazione Italiana Teatro Amatori presenta, venerdì 31 maggio alle ore 21.00 al Teatro Aldo Moro di San Salvo, lo spettacolo "Tutti noi... tratto da storie vere".

La regia sarà curata dai professori Ettore Bassi e Fabrizio Coniglio, le musiche saranno selezionate dalla impeccabile Silvia Mezzanotte e le coreografie da Alessandra Tripoli.

Dopo 8 mesi di lezioni intensive con grandi professionisti e maestri, ora tocca agli alunni del Centro Palco Academy far vedere cosa hanno appreso.

Sono stati mesi in cui hanno affrontato varie prove, appreso tecniche e segreti del fare teatro, si sono messi alla prova e cercato di migliorare sotto ogni punto di vista, divertendosi anche, e ora si confronteranno con il pubblico e con sé stessi per capire fin dove possono spingersi ancora e dove migliorare, chiudendo "l'anno scolastico" in bellezza.

Sarà uno spettacolo inedito che verrà riproposto in dei Festival nazionali a partire dal mese di ottobre.

Gli alunni racconteranno storie vere, personali cercando di entrare nel cuore e nell'anima dei presenti, di farli appassionare e fargli passare una piacevole serata culturale in loro compagnia.

"Questi ragazzi si sono impegnati tantissimo e siamo contenti che possano mostrare quanto appreso e divertirsi a fare teatro con noi" spiega Marco Santilli. "Un grazie va a tutti i professori. Abbiamo tante sorprese in arrivo. Stiamo organizzando la nuova stagione. Si aggiungeranno altri professori di un certo spessore. Questi alunni passeranno al secondo anno che sarà incentrato più sulla Cinematografia mentre i nuovi iscritti studieranno più tecniche teatrali. Non voglio svelare altro per il momento".

I maestri della scuola Centro Palco Academy:

Vanessa Gravina

Ettore Bassi

Silvia Mezzanotte

Emy Bergamo

Fabrizio Coniglio

Chiara Masciovecchio

Irene Ferri

Alessandra Tripoli

Francesco Montanari

Fabio Mangiolini