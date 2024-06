Campetti di specialitÃ  scout raccontati da una sua protagonista

Quest’anno i campetti di specialità regionali si sono svolti a San Salvo Marina. Appena sono arrivati tutti, dopo aver fatto il cerchio, ci hanno separati per specialità grazie ad un racconto; le specialità presenti erano: infermieri, botanici, campeggiatori, e atleti. Dopo esserci suddivisi in gruppi, e presentati, abbiamo fatto una foto di gruppo e delle foto per specialità.

Io ho scelto la specialità di infermiere; ci hanno accolto con delle mollette personalizzate, e ci siamo tutti presentati. Siamo subito entrati nel vivo del campo con un gioco, che consisteva nel dividerci in due squadre e uno a uno bendarci e farci guidare da un nostro compagno, e riuscire a prendere più oggetti utili da mettere in un kit medico. Il nostro capo, Ornella, ci ha spiegato quali oggetti fossero importanti e quali no, insieme al proprio uso, da mettere in una cassetta di pronto soccorso di reparto.

Abbiamo imparato, a fare BLS (Basic Life Support ossia Supporto di Base delle Funzioni Vitali) , che è una procedura di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una sequenza di azioni di supporto di base alle funzioni vitali; fare una chiamata al 112/118: nome, luogo, cosa è successo, ecc; mettere una persona in posizione di sicurezza, che consiste nel porre il braccio dell’infortunato perpendicolarmente al corpo supino e piegare sul torace l’altro braccio.

Nel tardo pomeriggio c’è stata la messa celebrata dal nostro parroco Don Raimondo Artese. Più tardi abbiamo cenato. Successivamente abbiamo fatto la danza del fuoco, dei bans e dei giochi, preghiera e il canto finale. In fine siamo andati tutti a dormire.

La mattina seguente, dopo la colazione ci siamo divisi ulteriormente in specialità. Ci hanno insegnato a costruire una barella di fortuna, a fare delle fasciature; ci hanno raggiunto due ragazzi capo squadriglia, che venivano da Francavilla al mare, che per completare la loro specialità ci hanno aiutato in tutte queste attività.

Poi, dopo aver pranzato, abbiamo eseguito la verifica: ognuno di noi esponeva la propria opinione su questo campetto, e sulle attività presenti.

Questa è stata la mia esperienza, ma ci sono stati altri ragazzi che ho conosciuto che hanno fatto moltissime altre cose: