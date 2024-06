Antonio Ottaviano rilancia la proposta di un confronto pubblico

Come è noto, sabato e domenica prossima ci saranno le elezioni europee, ma non solo... Infatti si voterà anche in alcuni Comuni della nostra zona, tra cui Fresagrandinaria, dove si candidano a sindaco: Lino Giangiacomo, sindaco uscente, Giovanni Di Stefano, capo dell'Opposizione uscente e Giuliano Melchiorre a capo della lista Bene Comune. A proposito delle elezioni fresane, il candidato Di Stefano, in occasione di uno dei primi comizi, aveva proposto ai suoi colleghi la partecipazione ad un confronto pubblico. Antonio Ottaviano, già capo dell'Opposizione nella legislatura 2004/2009, rilancia, nostro tramite, la proposta del confronto che più che pubblico - secondo lo stesso Ottaviano - dovrebbe con il pubblico. Per meglio farci comprendere: i tre candidati dovrebbe confrontarsi tra di loro e rispondere a domande del pubblico. Se si facesse, anche il Trigno sarebbe presente.