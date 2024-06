Presentazione della raccolta 'Un velo d'inchiostro' di Patrizia Iannetta

La scrittrice Patrizia Iannetta presenta la raccolta di poesie “Un velo d’inchiostro”, sabato 8 giugno 2024, Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos ore 17.00. La Città del Vasto nella persona dell’Assessore alla Cultura Nicola Della Gatta e l’ACM (associazione culturale senza scopi di lucro), ospiteranno la poetessa e pittrice Patrizia Iannetta, per la presentazione del suo libro di raccolta di poesie “UN VELO D’INCHIOSTRO”.

L’Autrice ha deciso di raccogliere i suoi versi in un libro e di raccontarsi, a quanti avranno il piacere di ascoltarla e di leggerla. Toccando i temi fondamentali della vita, da appassionata pittrice dipinge con trasparenza poesie che, anche quando sono cupe e malinconiche, contengono un messaggio di speranza, poiché è la resilienza il fil rouge che le unisce. Poesie che delineano il profilo di una donna forte e in continuo divenire, capace di calarsi empaticamente anche nei panni dell’altro.

La produzione numerica delle sue poesie, la propensione a tradurre in rima emozioni, riflessioni o anche solo gli accadimenti quotidiani è stata particolarmente intensa negli ultimi anni, favorita, come riferisce l’autrice, da una nuova acquisita consapevolezza: l’impellenza di trasporre i propri pensieri in versi e spesso, di rappresentarli attraverso immagini in trasparenza. Così riferisce di sé:

“Scrivere poesie è un po’ reinterpretare i pensieri per renderli conoscibili, è quasi voler far assurgere loro la concretezza di vere entità proiettandoli al mondo circostante. E così accade che, curiosando fra riflessioni ed impressioni dell’animo, percorrendo i sentieri della natura ovvero abbandonandosi alle emozioni dell’amore anche solo idealizzato o catturando in scritti la sensibilità celata all’interno di alcuni temi sociali, i pensieri si vestano di parole e le parole ispirino i versi e i versi confluiscano nelle rime di una poesia”.

L’evento vedrà la presenza di un’attrice di grande spessore come Franca Sciarretta e della nota poetessa Rosetta Clissa che declameranno le poesie dell’autrice in uno degli ambienti più belli ed accoglienti della Città del Vasto, la Sala Pinacoteca di Palazzo d’Avalos. Le letture delle poesie saranno arricchite dall’accompagnamento alla chitarra di Fabrizio Stella, rendendo ancora più coinvolgenti le performance dell’attrice e della poetessa.