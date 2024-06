PER I DANNI DELLA PERONOSPORA INCONTRO IN REGIONE DI PAOLA CIANCI

Questa mattina presso la Camera di Commercio di Pescara all’incontro, con il Presidente Marsilio e il Vicepresidente Imprudente, voluto dai 50 sindaci abruzzesi firmatari di un documento in cui si richiede un aiuto più sostanziale per le aziende vitivinicole locali che lo scorso anno hanno subito danni a causa della peronospora. In rappresentanza del sindaco Francesco Menna ha partecipato l'assessora all'agricoltura Paola Cianci.

"È stato un incontro che si è concluso ancora una volta - ha detto l’assessora all’Agricoltura Paola Cianci - senza alcuna certezza per i viticoltori abruzzesi che pagano a caro prezzo gli ingenti danni che ammontano a circa 200 milioni di euro. Sono state illustrate le azioni in corso di perfezionamento finalizzate ad abbattere i tassi di interesse sui prestiti e a sospendere quelli sui mutui già accesi. Tutto questo non può bastare a soddisfare in tempi brevi e certi le esigenze dei circa 15.000 di agricoltori. Per tale ragione è stato chiesto l'intervento del governo nazionale affinché risarcisca con contributi a fondo perduto le aziende danneggiate. Ci auguriamo che il governo regionale dello stesso colore politico di quello Meloni faccia sentire la sua voce per il bene dell'economia rurale del nostro territorio".