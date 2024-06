A SAN GIOVANNI LIPIONI AFFLUENZA RECORD: SARÃ€ UN TESTA A TESTA FRA I DUE CANDIDATI

Alle elezioni comunali del piccolo Comune dell'alto vastese, si sono recati alle urne in 117. Un'affluenza record se si considera che hanno votato 114 residenti sui 125 aventi diritto (ivi compreso un residente avente cittadinanza di altro paese U.E.): un'affluenza riferita ai soli cittadini residenti pari al 91,2 per cento; dei circa 200 cittadini AIRE iscritti nelle liste elettorali solo in 3 hanno fatto ritorno al paese di origine per esercitare il proprio Diritto di Voto.

SARA' UN TESTA A TESTA fra i duecandidati: Nicola ROSSI, sindaco uscente, a capo della lista UNITI SI PUÒ e Renato ROSSI a capo della lista VIVERE SAN GIOVANNI.

I cittadini Sangiovannesi attendono, con trepidazione, lo spoglio delle schede per conoscere il nome del nuovo Sindaco e la lista ad esso collegata che sarà chiamato ad amministrare il loro paese nei prossimi cinque anni. E' d'obbligo un grosso "in bocca al lupo" ai due candidati.