Dal Granaio d'Italia alle Colline Irpine - Un Viaggio in Moto nei Borghi Storici

Prosegue il tour tra “I Borghi Più Belli d’Italia” per il trofeo Internazionale “Borghi in Moto 2024”. Dopo aver lasciato il bellissimo Abruzzo, con le sue montagne e la costa dei Trabocchi, oggi mi trovo in Puglia con una tappa in Irpinia per visitare tre borghi. Il paesaggio è cambiato: si aprono spazi immensi e pianeggianti, i cui colori ricordano quelli di Vincent van Gogh. La Puglia, conosciuta come il granaio d’Italia, è già stata trebbiata e il profumo del grano pervade tutto il percorso.

Ma torniamo allo scopo del mio viaggio: i borghi. La prima sosta è ad Alberona (FG). L'origine del nome Alberona è incerta, potrebbe derivare da "alveus" (cavità, ricetto) o "alberone" (grande albero). Nel primo caso, si fa riferimento a una comunità di calabresi che si sarebbe rifugiata nel ricetto, intorno al quale sarebbe sorto il paese. Nello Scadenzario di Federico II (1239), il borgo è chiamato Alberona, mentre Andrea Spinelli nei Diurnali del 1258 lo cita come Alvarona.

Storia di Alberona:

950-1000 ca. : Ampliata dai Normanni, secondo alcune fonti Alberona sarebbe stata fondata dai Bizantini.

: Ampliata dai Normanni, secondo alcune fonti Alberona sarebbe stata fondata dai Bizantini. 1258 : Alberona viene donata dal Re Manfredi ad Amelio de Molisio, il cui ricordo è ancora presente nel cognome D’Amelio, diffuso e antico. In seguito passa ai Cavalieri Templari che ne mantengono il possesso fino al 1307.

: Alberona viene donata dal Re Manfredi ad Amelio de Molisio, il cui ricordo è ancora presente nel cognome D’Amelio, diffuso e antico. In seguito passa ai Cavalieri Templari che ne mantengono il possesso fino al 1307. 1312 : Il Concilio di Vienna stabilisce la soppressione dell’Ordine dei Templari. Alberona diviene proprietà dei Cavalieri Gerosolimitani, altrimenti detti Cavalieri di Malta, che le concedono privilegi e autonomia giurisdizionale.

: Il Concilio di Vienna stabilisce la soppressione dell’Ordine dei Templari. Alberona diviene proprietà dei Cavalieri Gerosolimitani, altrimenti detti Cavalieri di Malta, che le concedono privilegi e autonomia giurisdizionale. 1414 : Alberona assume la denominazione di "castrum", segno del passaggio da semplice casale a luogo fortificato. In seguito viene elevata al rango di fortezza dai Re di Napoli.

: Alberona assume la denominazione di "castrum", segno del passaggio da semplice casale a luogo fortificato. In seguito viene elevata al rango di fortezza dai Re di Napoli. XVI sec. : Un ramo della potente famiglia Gonzaga approda ad Alberona, che viene abbellita con opere di pubblica utilità, mentre la chiesa Priorale è dotata di ricchi arredi.

: Un ramo della potente famiglia Gonzaga approda ad Alberona, che viene abbellita con opere di pubblica utilità, mentre la chiesa Priorale è dotata di ricchi arredi. 1600 : Alberona passa sotto il controllo dei Vescovi di Volturara.

: Alberona passa sotto il controllo dei Vescovi di Volturara. 1656 : La peste provoca 384 vittime, tra cui il vicario generale don Pietro de Nigris.

: La peste provoca 384 vittime, tra cui il vicario generale don Pietro de Nigris. 1794: Con l’abolizione dell’Ordine Gerosolimitano, Alberona passa al Regno delle Due Sicilie.

Lasciata Alberona, mi dirigo verso Savignano Irpino. Il percorso è un saliscendi tra papaveri e ginestre. Il toponimo di Savignano deriverebbe da un certo Nasellius Sabinus, un militare romano vissuto nel I secolo, da cui trasse il nome il "Fundus Sabinianus" e poi il "Castrum Sabinianum", oppure dalle popolazioni italiche pre-romane, i Sabini, stanziati nell’Italia centrale.

Storia di Savignano Irpino:

Neolitico : Le origini di Savignano sono testimoniate dai graffiti neolitici rinvenuti nella grotta di San Felice in località Ferrara e dagli insediamenti preistorici di Ferrara, S.Angelo e Sierro Palumbo.

: Le origini di Savignano sono testimoniate dai graffiti neolitici rinvenuti nella grotta di San Felice in località Ferrara e dagli insediamenti preistorici di Ferrara, S.Angelo e Sierro Palumbo. Medioevo : Durante il regno di Tancredi d’Altavilla, nel 1193, nel punto più alto del Castello fu giustiziato il governatore Sarolo Guarna, accusato di aver parteggiato a favore di Enrico VI.

: Durante il regno di Tancredi d’Altavilla, nel 1193, nel punto più alto del Castello fu giustiziato il governatore Sarolo Guarna, accusato di aver parteggiato a favore di Enrico VI. 1445 : Segna l’avvento dei Guevara, famiglia nobiliare spagnola, che avrebbe conservato il titolo di conti di Savignano fino al 1950.

: Segna l’avvento dei Guevara, famiglia nobiliare spagnola, che avrebbe conservato il titolo di conti di Savignano fino al 1950. 1727 : Papa Benedetto XIII fece realizzare a sue spese l’intero complesso dell’“Hospitius pro peregris”, noto anche come palazzo Orsini dal nome della famiglia del pontefice ed attuale casa comunale.

: Papa Benedetto XIII fece realizzare a sue spese l’intero complesso dell’“Hospitius pro peregris”, noto anche come palazzo Orsini dal nome della famiglia del pontefice ed attuale casa comunale. 1801 : Il paese, appartenente in precedenza al Principato Ultra, diventò di pertinenza della Capitanata, corrispondente all’attuale provincia di Foggia.

: Il paese, appartenente in precedenza al Principato Ultra, diventò di pertinenza della Capitanata, corrispondente all’attuale provincia di Foggia. 1862: Dopo l’Unità d’Italia, il paese fu ribattezzato Savignano di Puglia. Un secolo dopo, nel 1964, cambiò nuovamente il nome in Savignano Irpino.

Il tempo meteorologico è cambiato: piove. Mi dirigo verso l’ultima visita della giornata: Bovino (FG). Questa è la prima pioggia vera che prendo dalla mia partenza da Albizzate il 22 maggio. Storia di Bovino:

323 a.C. : La città, fondata dai Dauni, partecipa alle lotte sannitiche contro i Romani, dai quali viene distrutta e ricostruita col nome di Vibinum.

: La città, fondata dai Dauni, partecipa alle lotte sannitiche contro i Romani, dai quali viene distrutta e ricostruita col nome di Vibinum. 663 : Bovino è distrutta dai Bizantini durante la guerra con i Longobardi.

: Bovino è distrutta dai Bizantini durante la guerra con i Longobardi. 876 : Bovino comincia a rifiorire sotto l’imperatore Basilio I e i suoi strateghi bizantini.

: Bovino comincia a rifiorire sotto l’imperatore Basilio I e i suoi strateghi bizantini. 967 : I Saraceni di Abul Kasem mettono a ferro e fuoco la città, subito ricostruita dai Bizantini. Ma, pochi decenni più tardi, è di nuovo distrutta dall’imperatore Ottone I.

: I Saraceni di Abul Kasem mettono a ferro e fuoco la città, subito ricostruita dai Bizantini. Ma, pochi decenni più tardi, è di nuovo distrutta dall’imperatore Ottone I. XI sec. : Quando i primi Normanni giungono nel Mezzogiorno, Bovino è uno degli ultimi capisaldi bizantini.

: Quando i primi Normanni giungono nel Mezzogiorno, Bovino è uno degli ultimi capisaldi bizantini. XIV-XVI sec. : Si succedono al comando del feudo di Bovino varie casate gentilizie. Don Giovanni de Guevara, nobile di Spagna, ottiene nel 1575 il titolo di Duca di Bovino.

: Si succedono al comando del feudo di Bovino varie casate gentilizie. Don Giovanni de Guevara, nobile di Spagna, ottiene nel 1575 il titolo di Duca di Bovino. 1656 : La peste bubbonica lascia in vita a Bovino appena 1200 cittadini.

: La peste bubbonica lascia in vita a Bovino appena 1200 cittadini. XVIII-XIX sec.: Bovino subisce la piaga del brigantaggio. La situazione è così grave da costringere i Borboni a vietare che i boschi arrivino ai margini della via maestra lungo l’intero tragitto tra Benevento e Bari.

Sopra il video racconto della 7ª tappa del mio Giro d’Italia per il Trofeo Mototuristico "Borghi in Moto 2024".