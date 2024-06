Al via la terza edizione del Vasto d'autore festival

Francesca Reggiani, Serena Bortone, Sigfrido Ranucci di Report, lo Chef Davide Nanni del programma condotto dalla Clerici su Rai 1, ROKIA scrittrice di romance, Stefania Andreoli, Lorenza Natarella, graphic novel Sara Rattaro, e Roberto Emanuelli sono solo alcuni dei protagonisti della terza edizione del Vasto d’autore Festival in programma dal 3 al 6 luglio 2024, con anteprime nei giorni 21-22 e 30 giugno.

“Una manifestazione che nelle due precedenti edizioni - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - ha ottenuto grande apprezzamento dal pubblico. Anche quest’anno il programma prevede nomi di grande risalto che spaziano dal giornalismo, allo spettacolo. Un’ampia proposta di ospiti per soddisfare ogni esigenza. Sarà un Festival pieno di contenuti che offrirà ai partecipanti di ammirare anche la bellezza dei luoghi come i Giardini di Palazzo d’Avalos.

L’ Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Vasto Nicola della Gatta ha sottolineato come: “Il Festival Vasto d’Autore è un appuntamento molto atteso, una scelta determinante per valorizzare la qualità culturale del territorio. Confido inoltre sul turismo culturale, sono convinto che eventi come il Festival d’autore hanno anche un effetto di turismo di ritorno”.

L’ingresso agli appuntamenti è gratuito per ogni evento senza prenotazione e fino a esaurimento posti. “La cultura come cura” affrontata da diversi punti di vista e fasce di età per costruire un programma culturale che regali qualcosa da portare con noi» dichiara il direttore artistico del Vasto d’autore Festival, Patrizia Angelozzi, che collabora alla realizzazione di altri festival sul territorio nazionale. E per dare il via a questo programma, gli organizzatori sono entrati da subito nell’atmosfera del Festival, con la partecipazione entusiasta di volontari del Liceo Lucio Valerio Pudente anche in veste di relatori e fotografi partecipando anche al Contest fotografico dedicato alla loro ‘visione’.

Per restare aggiornati:

www.vastodautorefestival.it

https://www.facebook.com/Vastodautorefestival

https://www.instagram.com/vasto_dautore_festival

Ospiti del Festival : Serena Bortone, Daniele Mencarelli, Carmen Lasorella, Stefania Andreoli, Giulia Ciarapica, Sara Rattaro, Isa Grassano, Tea Ranno, Adriano Monti Buzzetti Colella, Pierdante Piccioni (Fiction Doc Ra1), Gabriella Genisi (Fiction Rai Lolita Lobosco) e Roberto Emanuelli.

Il Vasto d’autore Festival ha una dimensione sempre più nazionale con i suoi gemellaggi con alcune importanti manifestazioni, come quella con Liberevento Festival in Sardegna, Autori in piazza di Chieti, Festival di confine a Gorizia e altri.

I relatori:

Carola Carulli, giornalista Rai2, Antonella Presutti, presidente Fondazione cultura regione Molise, Laura Silvestri, Entertainment reporter, critica cinematografica e televisiva Giuseppe Ritucci, giornalista, Giovanni Ruggero, psicoterapeuta, Paola Cerella, giornalista, Patrizia Angelozzi, direttore artistico e ufficio stampa in editoria e alcune studentesse del Polo Liceale L.V. Pudente di Vasto.

Media Partner del Festival Chiaro Quotidiano e con il Patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla cultura del Comune di Vasto

Partner e collaborazioni:

Polo liceale Statale Lucio Valerio Pudente, la preside Anna Orsatti e gli studenti che saranno volontari nei ruoli di relatori e guide preziose durante gli eventi.

Hanno scelto di aderire e sostenere il Festival:

Main Sponsor Pasquarelli Auto,

Generali Banca;

Hotel Europa;

Colantonio Confezioni;

SirDavid parrucchieri;

Mondadori Bookstore Vasto;

Chiara nei libri;

Tenuta Fontefico;

Ristorante Castello Aragona;

Residenza Amblingh;

B&B C’è posto per te;

Ottica Vincitorio;

Vasto in Centro;

N12 Cantin,;

Sideways enoteca