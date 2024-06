PRIMA EDIZIONE DEL MINIFESTIVAL DEL GIALLO E DEL NOIR

Il 12 giugno alle 18,30 presenteremo "Le Ninfe Naiadi" di Salvo Fuggiano per Mursia editore. Fernanda Ciurlia intervisterà l’autore

Il 14 Giugno alle 18,30 presenteremo "Hood tre in uno" di Stefano Taglioli per Menabò editore. Donato Di Pietropaolo intervisterà l’autore

________



Nessun’altra città del mondo può svelare il miracolo dell’armonia come Pescara. La sera e la notte si fondono come in una sinfonia accorta, l’alba sembra una conseguenza necessaria, timida ma irrevocabile. Lo sa bene Agnese Poggiali, ispettore della seconda sezione Omicidi della Squadra Mobile. Mentre il 1999 scivola verso il 2000, a Pescara vengono uccise giovani donne con lo stesso modus operandi.

Sui luoghi dei delitti, tanto cari a Gabriele D’Annunzio, il killer si firma con i versi del Sommo Poeta. A dargli la caccia sarà Agnese Poggiali. In una corsa contro il tempo la poliziotta dovrà evitare le trappole mortali di una mente perversa e affrontare, così, i fantasmi del suo stesso passato.

In quella verità, celata dietro i versi del Vate, Agnese incontrerà il male più vero, quello che aleggia in ognuno di noi. Perché quando incontri il Male, lui cammina con te...

(Le ninfe naiadi, Mursia ed.)

________



Un misterioso personaggio, moderno Robin Hood, si fa giustizia da sé con arco, balestra e frecce, risolvendo a modo suo, in modo imprevedibile e spiazzante, alcuni crimini ambientali: con dolore e con un tocco di poesia. Ma chi sono per davvero Hood, Daniele e Tobia? E cosa sa di loro Milena, la barista di un pub irlandese “trapiantato” altrove e dove i tre sono soliti andare?

Una storia di sangue, passioni e (buon) alcol dove niente è come appare. Una storia che, dalla mitica foresta di Sherwood, dispiega poche luci e tante ombre nei giorni di un indefinito futuro prossimo segnato da pandemie e tragedie climatiche. Una storia che sollecita domande su giustizia e destino del pianeta: domande senza risposte?

(Hood tre in uno, Menabò ed.)