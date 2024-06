A Casalbordino Fratelli d’Italia vola al 42,07%, oltre la media regionale e nazionale

“Il 42,07% di Fratelli d’Italia a Casalbordino, in occasione della consultazione elettorale europea, è un risultato straordinario, che va oltre la media regionale e nazionale e che conferma come i cittadini apprezzino il lavoro di Fratelli d’Italia sulla città, della sua classe dirigente e degli amministratori che hanno scelto di condividere questo percorso. Anche in questa campagna elettorale, ci siamo spesi per affermare le ragioni, i valori ed i princìpi del partito di Giorgia Meloni ed il risultato ci consegna, ancora una volta, grande soddisfazione ma anche grande responsabilità, che sapremo ancora una volta onorare”.

Lo ha dichiarato Carla Zinni, segretaria cittadina di Fratelli d’Italia a Casalbordino, e Vicesindaco.