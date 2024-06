Giornate Europee dell’Archeologia e mostra sui Preraffaelliti

Venerdì 14 giugno, ore 18, appuntamento nel parcheggio dell’agriturismo “Le Magnolie” di Vasto (Via Palombari, 54) per partecipare alla passeggiata archeologica “Di pozzo in pozzo alla scoperta dell’Acquedotto romano delle Luci”.

Sabato 15 giugno, alle ore 9:30, dopo la visita guidata al suggestivo Museo Archeologi co di Schiavi di Abruzzo, partirà l’escursione (cappello, scarponcini, pantaloni lunghi) lungo il sentiero denominato “La Camera Verde” , per giungere all’Area Sacra dei Templi Italici, dove, dalle ore 10, inizieranno luogo le visite guidate curate dalla Soprintendenza Archeologia e Belle Arti per le province di Chieti e Pescara.

Domenica 16 giugno, con partenza alle ore 7 dal terminal bus di Vasto, ci si recherà a Forlì per visitare la mostra su “Preraffaelliti. Rinascimento moderno" , la prima avanguardia, che vide come protagonisti Dante Gabriel e Michael, figli del patriota ed esule vastese Gabriele Rossetti.





