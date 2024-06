APERTURA PUNTI DI INFORMAZIONE: DAL 15 GIUGNO A VASTO MARINA E DAL 24 IN CITTÀ'

“Saranno attivi in città i punti di informazione e accoglienza turistica a Palazzo d’Avalos in Piazza del Popolo e Marina di Vasto, aperti in estate tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30”. A darne notizia il sindaco Francesco Menna.

Domani il servizio prenderà il via presso la sede di Piazza Rodi e il 24 giugno prossimo nella nuova sede di Palazzo d’Avalos ricadente su Piazza del Popolo. Per il corrente mese di giugno l’apertura sarà garantita durante il fine settimana e durante i mesi di luglio e agosto sarà giornaliera.

“Il servizio – ha chiarito l’assessore al Turismo Nicola Della Gatta – sarà gestito con la rinnovata collaborazione con la DMC Costa dei Trabocchi che implementerà anche l’ecosistema digitale regionale, in modo da garantire sia il servizio a sportello che la consultazione digitale dell’offerta turistica territoriale. I presidi di comunicazione diretta con i turisti consentiranno una corretta e completa informazione e accoglienza turistica, di far conoscere i servizi disponibili, le strutture ricettive e di ospitalità, le attrazioni, le iniziative e gli eventi ed ogni altra notizia utile”.

Strumenti attivi per garantire un’informazione continua e digitalizzata sono il portale visititcostadeitrabocchi.it e il numero telefonico dedicato 3883823636, attivo anche per la fruizione del servizio ebike inclusive che garantisce esperienze in bici per tutti.