"SMENTITI CATASTROFISTI, IN ABRUZZO GRANDI RISULTATI PER LA LEGA"

"Smentiti i catastrofisti, in Abruzzo la Lega registra importanti risultati all'esito delle Europee e delle amministrative con le vittorie al primo turno nei comuni maggiori, in testa Pescara, e nei comuni più piccoli, con percentuali di consensi in aumento rispetto alle regionali dello scorso marzo, raggiungendo dati significativi nella provincia di Chieti, come a Vasto, con oltre un punto e mezzo in più. Ma il Carroccio è andato bene in tutte le province e siamo soddisfatti del nostro lavoro". Così Sabrina Bocchino, vice segretario della Lega Abruzzo, nel tracciare il bilancio del partito a seguito delle elezioni che l'8 e 9 giugno hanno chiamato alle urne oltre 400mila abruzzesi per il rinnovo del Parlamento europeo e delle Amministrazioni di 98 comuni.

Bocchino, già consigliere regionale del Carroccio, appena nominata commissario provinciale a Teramo, dal coordinatore regionale, Luigi D'Eramo, sottosegretario all'Agricoltura, alla sovranità alimentare e alle foreste, osserva: "L'impegno profuso in questi anni di costante ascolto dei territori, evidentemente, è stato apprezzato dai nostri elettori che hanno deciso di continuare a sostenerci, sposando il programma del partito che ha lanciato un messaggio molto chiaro: 'Più Italia, meno Europa'".

"E' stato premiato il lavoro dei nostri amministratori e dei nostri militanti - sottolinea - e con orgoglio guardo ai dati della provincia di Chieti, circoscrizione nella quale sono stata candidata, e delle province di Pescara, Teramo e L'Aquila. Oggi raccogliamo i frutti degli sforzi e dei tanti progetti avviati negli ultimi 5 anni, grazie al contributo di una solida classe dirigente e una filiera istituzionale che finalmente hanno riportato la nostra regione al centro dell'agenda politica nazionale". "E' stata una campagna elettorale intensa - aggiunge Bocchino -, portata avanti con grande impegno da parte dei nostri candidati, caratterizzata da un grande lavoro di squadra. Ringraziamo tutti i candidati che si sono battuti con passione e bravura". "Raccogliamo dati positivi anche all'esito delle elezioni comunali - continua Bocchino - con le importanti riconferme delle Amministrazioni guidate dal centrodestra a Pescara, Montesilvano, Giulianova, Città Sant'Angelo e nei comuni più piccoli, segno che l'unità della coalizione e il lavoro di squadra pagano sempre". "Continuiamo su questa strada sapendo di poter contare sul costante supporto del nostro segretario federale Matteo Salvini, che ha avuto intuizioni geniali, come nel caso della candidatura del generale Roberto Vannacci, recordman di preferenze, e del segretario della Lega Abruzzo, il sottosegretario Masaf Luigi D'Eramo che, insieme alla grande base di sostenitori, agli amministratori e agli eletti, sta dando un futuro ancora più importante al nostro partito in Abruzzo".