Sabato scorso nella splendida cornice del Trabocco Diamante a Marina di San Salvo, ho avuto il privilegio di organizzare un incontro scientifico rivolto ai medici di medicina generale sulle NUOVE PROSPETTIVE NEL TRATTAMENTO DELLA POLIPOSI NASALE. È stato un evento di grande interesse e partecipazione. Abbiamo approfondito l'importante tema della poliposi nasale, una condizione che impatta significativamente sulla qualità della vita dei pazienti.

Ho avuto il piacere di discutere il complicato argomento della diagnostica, mentre il dottor Gianluca Bava ha affrontato le comorbidità come l'asma bronchiale e l'atopia, il dott. Bernardino Cassiano ha trattato la delicata gestione del paziente anziano, e il dott Giancarlo Capasso ha evidenziato l'importanza del trattamento chirurgico e del recupero dell'olfatto. Inoltre, l'ingegner Enzo Troncone ci ha proiettato nel futuro illustrandoci le applicaIini dell'intelligenza artificiale in medicina.

Un grazie a tutti i partecipanti ed ai relatori ma in particolare il ringraziamento va particolare va alla Genetics ed a Nunzio Tani, che ha reso possibile il successo di questo evento. Per concludere i lavori congressuali, ci siamo deliziati con un meraviglioso aperitivo sulla terrazza del Trabocco Diamante, celebrando una giornata di scambio scientifico e connessione umana. Continueremo a esplorare e condividere nuove frontiere nel trattamento della poliposi nasale. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e scoperte