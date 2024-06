Un Ponte di Cultura e Tradizione tra Casalanguida ed UniversitÃ  del Sud Carolina

In questi ultimi giorni, Casalanguida ha avuto l'onore di ospitare una delegazione di 16 studenti provenienti dall'Università del Sud Carolina, USA. La delegazione è stata accolta nell’ex scuola media del centro, recentemente ristrutturata e arredata per l'occasione. I giorni trascorsi insieme sono stati ricchi di scoperte culturali e tradizionali, offrendo agli studenti un’immersione completa nel nostro territorio.



Le attività hanno incluso una vasta gamma di esperienze: dalla degustazione di prodotti tipici del Vastese, alla visita al pastificio DE CECCO e alle sorgenti di FARA SAN MARTINO. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di visitare l’ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE e di esplorare la COSTA DEI TRABOCCHI, pranzando su uno dei caratteristici trabocchi, per poi concludere il tour nella riserva naturale di PUNTA ADERCI. La scoperta del nostro borgo ha portato gli studenti a visitare LA FONTANA DI SAN ROCCO, IL PALAZZO MUNICIPALE, le nostre bellissime chiese e il MUSEO DELLA BANDA. Ogni tappa del viaggio ha contribuito a creare un legame più forte tra le nostre comunità.



Un momento particolarmente significativo è stato quello dedicato alla nostra cucina tipica. Gli studenti hanno partecipato attivamente alla preparazione della pasta, seguendo tutte le fasi e dimostrando grande abilità. Il pranzo con i piatti da loro stessi preparati è stato un’esperienza memorabile. Il soggiorno si è concluso con una festa tradizionale, dove gli ospiti hanno potuto ascoltare la nostra musica italiana e cimentarsi nei nostri balli più caratteristici, divertendosi moltissimo.



L'entusiasmo e la curiosità degli studenti hanno reso queste giornate speciali, e la comunità di Casalanguida ha mostrato ancora una volta il suo spirito accogliente e generoso. Un ringraziamento speciale va agli insegnanti ANGELINA e DOMINIC che hanno accompagnato la delegazione, alla consigliera comunale MARIAGRAZIA PALMITESTA per l'organizzazione, e a tutti i collaboratori che hanno contribuito al successo di queste giornate. Questa iniziativa ha rappresentato un'occasione unica di formazione, condivisione e promozione del nostro territorio e della nostra splendida regione. Siamo fiduciosi che questo sia solo l'inizio di molti progetti futuri.