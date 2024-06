3 Â° Tappa - Monteprandone, Offida e Civitella del Tronto

Marche ed Abruzzo 24 maggio 2024. Il fascino delle Marche e dell'Abruzzo è un richiamo irresistibile per chi ama viaggiare, soprattutto in moto. La libertà offerta dalle due ruote permette di immergersi completamente nei paesaggi incantevoli e nei borghi storici che costellano queste regioni. Recentemente, ho avuto il piacere di visitare tre dei borghi più belli d'Italia: Monteprandone, Offida e Civitella del Tronto. Ogni tappa del mio viaggio è stata un'esperienza unica, arricchita da storia, cultura e tradizioni.

Monteprandone: Un Tuffo nel Medioevo

Il mio viaggio è iniziato da Monteprandone, un pittoresco borgo nella provincia di Ascoli Piceno. Adagiato su una collina a circa 280 metri sul livello del mare, Monteprandone offre una vista sulla vallata del Tronto fino al mare Adriatico. Questo borgo medievale è noto per le sue strette vie acciottolate, gli edifici storici e le chiese affascinanti.

Uno dei luoghi più suggestivi è il Convento di San Giacomo della Marca, fondato nel XV secolo, che ospita le reliquie del santo omonimo. Passeggiando per il borgo, si notano le antiche mura che ancora circondano parte del centro storico, testimoni di un passato ricco di eventi.

Monteprandone è famoso per la sua produzione vinicola e gastronomica, come il celebre vino Rosso Piceno Superiore e i salumi locali, accompagnati dal formaggio pecorino della zona. Il primo documento storico riguardante Monteprandone risale al 1039, quando Longino e Guido Massaro donarono il paese al Monastero di Santa Maria di Farfa. Il legame con Ascoli Piceno fu sancito nel 1323 da Papa Giovanni XXII.

Offida: Il Cuore della Tradizione Marchigiana

La seconda tappa è stata Offida, un incantevole borgo nella provincia di Ascoli Piceno, rinomato per la tradizione nella lavorazione del merletto a tombolo. Visitando il Museo del Merletto, ho potuto ammirare pezzi unici e scoprire i segreti di questa affascinante tecnica artigianale.

Il centro storico di Offida è un vero gioiello medievale. Tra i luoghi di interesse, spicca la Chiesa di Santa Maria della Rocca, un'imponente costruzione romanica-gotica situata su uno sperone roccioso. Offida è anche famosa per il Carnevale storico e le specialità locali come i funghetti, dolci tipici a base di anice e mandorle.

L'origine di Offida è legata ai Longobardi, e nel 1039 Longino d'Azzone cedette il castello di Offida all'abbazia di Farfa. L'attività artigianale del tombolo risale almeno al XV secolo e fu ufficialmente documentata nel 1511.

Civitella del Tronto: La Fortezza Imprendibile

L'ultima tappa del mio viaggio è stata Civitella del Tronto, in Abruzzo, nella provincia di Teramo. Questo borgo è famoso per la sua maestosa fortezza, una delle più grandi opere di ingegneria militare d'Europa. La Fortezza di Civitella del Tronto si erge su un colle, offrendo una vista panoramica dal Gran Sasso al mare Adriatico.

La visita alla fortezza è un'esperienza affascinante: passeggiando tra le sue mura, ho rivissuto le vicende storiche del luogo, dalle battaglie contro le truppe napoleoniche fino all'ultimo assedio borbonico. Il Museo delle Armi e delle Mappe Antiche offre una panoramica della storia militare della regione.

Civitella del Tronto non è solo storia militare; il borgo stesso è un capolavoro di architettura e cultura. Le strette viuzze, i palazzi storici e le chiese, come la Chiesa di San Lorenzo, creano un'atmosfera unica. Non potevo lasciare Civitella senza assaggiare la cucina locale, caratterizzata da piatti come gli arrosticini e la pecora alla callara.

Le origini di Civitella del Tronto risalgono all'epoca dell'incastellamento nel IX-X secolo. Nel 1559, il Re di Spagna Filippo II attribuì a Civitella l'appellativo di Fedelissima.

Il mio viaggio in moto tra Monteprandone, Offida e Civitella del Tronto è stato un'avventura indimenticabile, un vero tuffo nella storia e nelle tradizioni di Marche e Abruzzo. Ogni borgo ha offerto qualcosa di unico: dalle vedute panoramiche e il patrimonio storico di Monteprandone, alle tradizioni artigianali e le delizie culinarie di Offida, fino alla maestosità della Fortezza di Civitella del Tronto e la sua cucina rustica.

Se siete alla ricerca di una meta che unisca bellezze naturali, storia, cultura e tradizioni, un viaggio in questi borghi è sicuramente la scelta giusta. Le strade panoramiche, le esperienze autentiche e l'accoglienza calorosa degli abitanti rendono questo itinerario in moto un'esperienza da vivere e ricordare.