GiovedÃ¬ 27 giugno decimo anniversario della ordinazione di Don Andrea Manzone

Giovedì 27 giugno ricorre il decimo anniversario della ordinazione presbiterale di Don Andrea Manzone che in un post su facebook ha scritto: "Siete tutti invitati a partecipare alla S. Messa di ringraziamento presieduta da Mons. Bruno Forte a San Salvo, in piazza S. Vitale, alle ore 19. Non sarà la mia festa ma, come mostra la locandina, la festa di tutti voi che in questi anni avete sostenuto il mio ministero.

Sì: preghiera, presenza, passaparola; No: regali. Inoltre ci sarà una S. Messa di ringraziamento domenica 23/06 alle 20.00 presso la Parrocchia di Madonna delle Piane a Chieti Scalo, promossa dalla parrocchia stessa e dalla Pastorale Universitaria di Chieti.