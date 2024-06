Un evento pensato per esplorare il potenziale della trasformazione digitale come acceleratore per la crescita economica e sociale regionale. La "Digital Summer Conference", organizzata da MBA Nexus Hub, dal 28 al 30 giugno presso l’hotel Villa Maria, in Via San Paolo, a Francavilla al Mare (CH), si propone come un appuntamento unico per stimolare il dialogo tra imprenditori e giovani e creare opportunità di networking.

L’agenda

L'evento inizierà venerdì 28 giugno, alle ore 19:00, con un talk motivazionale di Luigi De Seneen, CEO di Marketing Movers, Business Developer specializzato in Marketing e fondatore di una start-up, seguito da una cena di networking. Nei giorni successivi, alcune tra le aziende leader del territorio come Fater, Honda, Pomilio Blumm e Almacis condivideranno le loro esperienze “digital”; la conferenza avrà come fulcro le tavole rotonde focalizzate sulle principali sfide locali della trasformazione digitale. A seguire si aprirà il confronto con i rappresentanti istituzionali (Confindustria Abruzzo, PNRR per la trasformazione digitale del sud-est Italia, etc.) ed esperti del settore (Diskover, Echomedia, Intuo, ecc.) mirati a definire strategie concrete per l'implementazione delle soluzioni digitali.

Opportunità di networking e sviluppo professionale

Sono previste sessioni di interviste One-on-One, dove aziende e professionisti MBA, potranno conoscersi meglio ed esplorare nuove opportunità di carriera. Da non perdere la Nexus Padel Cup, un modo di fare networking attraverso lo sport. La conferenza si concluderà con una cena di gala, offrendo ulteriori occasioni per creare reti in un contesto informale e stimolante.

Supporto e Sponsorizzazioni

L'evento gode del patrocinio di Confartigianato Imprese Abruzzo, Confindustria Abruzzo, Fondazione Hubruzzo, e Luiss Business School e vanta il supporto di Intuo Consulting, Zecca Energia e BCC Abruzzi & Molise, quest’ultima partner esclusivo per il finanziamento delle iniziative di trasformazione digitale.

Partecipazione

Sono disponibili tre pacchetti d’accesso, "Digital Camp", "Innovation Day" e “Conference”, progettati per offrire un'esperienza completa e accessibile a tutti i partecipanti.

Per maggiori informazioni e registrazione è possibile compilare il form dell'evento.

Per Informazioni e Contatti connect@mbanexushub.it

Marco Triacca: +393281050219

Amedeo De Pace: +393663893653

Leonardo Picco: +393318883768