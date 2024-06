"Tra le Dolomiti lucane e il mare Tirreno - Acerenza, Castelmezzano, Maratea"

Siamo giunti alla nona tappa del mio giro in moto per il Trofeo Internazionale “Borghi In Moto 2024”. Oggi ci immergeremo interamente nella splendida Lucania, percorrendo un tragitto che ci porterà da Acerenza a Castelmezzano, fino a Maratea, tutte località situate nella provincia di Potenza. Le strade sono meravigliose, lontane dalle grandi arterie, un piacere per tutti i sensi.

Acerenza

Arrivando ad Acerenza, mi accoglie l'Assessore Carmer Salandra, in rappresentanza del Sindaco impegnato in precedenti incontri istituzionali. La sua ospitalità è stata davvero squisita.

Storia di Acerenza:

Osci : Tra le prime tribù lucane, occuparono le parti più elevate della Basilicata, chiamando questo luogo Akere, poi Acherutia. Il poeta latino Orazio la menzionava come Acherontia, significando “luogo alto”.

318 a.C. : Conquista romana, con la costruzione di un tempio dedicato a Ercole Acheruntino.

799 : Il vescovo Leone II costruisce una chiesa per ospitare le spoglie di San Canio.

1061 : Roberto il Guiscardo riconquista la rocca e, due anni dopo, ordina la costruzione di una nuova cattedrale. Arnaldo, abate di Cluny, realizza il sogno di una chiesa splendida, consacrata nel 1080.

XIII-XV sec.: Acerenza passa sotto diverse dinastie baronali, ritorna città demaniale sotto gli Aragonesi e viene ricostruita dopo il terremoto del 1456. Passa poi sotto la famiglia Ferrillo.

Attività e Attrazioni:

Pesca sportiva, canoa sul fiume Bradano, trekking, cicloturismo e turismo equestre.

Parte del Parco Regionale del Vulture.

Eventi culturali come l'Agosto Acheruntino e la rievocazione teatrale della storia della cattedrale.

Castelmezzano

Proseguendo verso Castelmezzano, vicino a Potenza, il territorio è definito le “Dolomiti lucane”. La curiosità di vedere queste meraviglie naturali è tanta.

Storia di Castelmezzano:

Sec. VI-V a.C. : Reperti archeologici testimoniano la penetrazione dei Greci nella valle del Basento.

X sec. : Le incursioni dei Saraceni costringono la popolazione a cercare un posto più sicuro, trovandolo nelle guglie di roccia a strapiombo.

XI-XIII sec. : I Normanni costruiscono un castello di cui restano ancora visibili i resti delle mura e la gradinata scavata nella roccia.

1310-1805: Castelmezzano passa sotto varie dominazioni, migliorando le condizioni sociali con Giovanni Antonio De Leonardis e infine sotto i De Lerma.

Attività e Attrazioni:

Passeggiate, trekking, mountain bike, cicloturismo, turismo equestre, pesca, arrampicata sportiva.

Parte del Parco Regionale di Gallipoli Cognato e delle Dolomiti lucane.

Maratea

Infine, mi dirigo verso Maratea, l'unico sbocco della Basilicata sul Mar Tirreno. Il cielo si tinge di azzurro e l’avvicinarsi al mare è accompagnato dai profumi della macchia mediterranea: ginestra, mirto ed eucalipto.

Storia di Maratea:

Origini: Forse nata come castrum bizantino o longobardo, con il nome derivato dal greco μάραθον (finocchio).

1079: Primo documento che menziona Maratea.

Medioevo: La comunità risiedeva sul monte San Biagio, chiamato Castello, e non fu infeudata, garantendo una certa floridezza economica.

XVI-XVIII sec.: Maratea sviluppa un ceto imprenditoriale, divenendo uno degli scali commerciali più importanti del Tirreno.

1806: Difesa contro i napoleonici, portando a un deciso spopolamento del Castello a favore del Borgo.

XX sec.: Sviluppo come centro di studi e turismo, con il riconoscimento come stazione balneare nel 1918 e il coinvolgimento nel boom turistico del Mezzogiorno.

Attività e Attrazioni:

Importante centro turistico e balneare con un alto reddito pro-capite nel Mezzogiorno d’Italia.

Questa giornata di viaggio attraverso la Lucania è stata un'immersione nelle meraviglie storiche, naturali e culturali di questa splendida regione. Ogni borgo ha raccontato una storia unica e offerto esperienze indimenticabili. Non vedo l’ora di proseguire il mio viaggio nel Trofeo Internazionale “Borghi In Moto 2024”.