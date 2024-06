L’ INTENSITA’ PITTORICA DI STEFANO ALISI IN MOSTRA A VASTO DAL 24 AL 30 GIUGNO

L’ACM organizza la mostra di pittura dell’artista Stefano Alisi, dal 24 al 30 giugno 2024 Palazzo d’Avalos, sale Bontempo Città del Vasto, vernissage lunedì 24 ore 17,30. L’Associazione delle Competenze Multidisciplinari-ACM, intende portare l’arte nelle sue varie forme sul territorio, dando spazio e voce agli artisti che, attraverso la propria capacità creativa, hanno molto da dire e da trasmettere con le loro opere. Con questo intento organizza dal 24 al 30 giugno, con l’Assessorato alla cultura della Città del Vasto, l’esposizione pittorica dell’artista Stefano Alisi: “Un appunto all’unmanocentrismo”.

Artista di grande talento e spessore, esperto “artigiano” del colore e dell’immagine che attraverso la propria pittura, si propone di svelare il mistero del rapporto tra l’uomo e le cose in un’ottica non solo filosofica ma anche sotto il profilo sociale. Laureato in filosofia con una forte passione per la storia dell’arte e per la natura, vanta esperienze pregresse legate all’utilizzo di tecniche varie, tra le quali acquerello, china, pastelli e olio. Nelle sue immagini rappresenta personaggi e figure che si intersecano con paesaggi e nature morte, realizzate in una sintesi problematica ma ironica.

Una tecnica la sua, ricca di particolari, che, attraverso un melodico insieme di elementi e figure, trova una sintesi definitiva nella loro totalità, trasmettendo una molteplicità di significati: a volte evidenti, a volte celati nell’immaginazione, sia dell’autore, in virtù di un’innata propensione all’estensione creativa, sia del fruitore, il quale scorge nei simboli e nelle figure il relativo implicito messaggio. La ricerca del colore, che Stefano Alisi sceglie con cura, appare oculata e ben accostata agli oggetti e alle figure, soprattutto, armonicamente condivisa con tutto l’insieme in una delicata e costante fluidità visiva totale della composizione finale.

Una personale dunque che mette in evidenza quanto l’arte, e in particolare la pittura, sia così poco scontata nella sua interpretazione e soprattutto quanto possa contenere in termini di percezione emotiva, tutta una serie di soluzioni e idee, atte ad affascinare anima, occhi e soprattutto fantasia. Il vernissage della mostra avrà luogo lunedì 24 alle ore 17,30, presentazione a cura del presidente ACM Carlo Viggiano, con i saluti istituzionali da parte dell’Assessore alla cultura Nicola Della Gatta, la partecipazione della poetessa Rosetta Clissa e la performance teatrale di Gabriele di Camillo e Laboratorio di ricerca. Finissage sabato 29 giugno ore 17,30 con la performance musicale all’arpa celtica di Mari Lena.