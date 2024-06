“UN MARE DI BELLEZZA CON EVENTI PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE ETÀ”

“La stagione estiva 2024 – annuncia il sindaco Francesco Menna – si presenta con un ricchissimo calendario di iniziative che, sono certo, sapranno mettere in luce l'unicità del nostro territorio, delle sue spiagge, dei suoi monumenti, delle sue chiese, delle sue strutture per la mobilità e al contempo illumineranno le potenzialità dei tanti soggetti pubblici e privati che ne accrescono il valore. Vasto bandiera blu, bandiera verde, bandiera gialla; Vasto con i suoi 17 chilometri di costa: non si tratta semplicemente di un onore per la nostra comunità, ma ancor prima rappresenta uno sprono per qualificare la nostra Città come luogo ideale per le vacanze di tanti turisti.”

Il Concerto per il solstizio, giunto alla decima edizione, ha inaugurato la stagione estiva 2024. Il numeroso pubblico ha assistito ad un evento unico nel suo genere, sapientemente coordinato dal Coro Polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta, quest’anno con il contributo di danza dell’Histonium Ballet Center. Nel suo intervento di chiusura, l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta, ha annunciato la pubblicazione del calendario degli eventi “che saranno condivisi settimanalmente e che da oggi sono complessivamente consultabili presso il sito https://www.comune.vasto.ch.it/manifestazioni-estive-2024”.

“Vasto è un patrimonio di bellezza capace di emozionare persone di ogni età, di ogni provenienza, di ogni sensibilità, che in questo straordinario angolo di mondo possono sperimentare una molteplicità di turismi capaci di valorizzarsi a vicenda, quello ricettivo e quello naturale, quello enogastronomico e quello culturale, quello convegnistico e quello sportivo” ha dichiarato l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta. “Vasto con le sue Riserve Naturali, con la pista ciclopedonale, con il suo centro storico e la Marina, con Palazzo d'Avalos e le Terme Romane è capofila della Via Verde della Costa dei Trabocchi e sempre più investirà, sinergicamente con tutte le Istituzioni preposte, a migliorare la qualità del suo sistema di accoglienza, capace di attrarre presenze ben oltre i canonici mesi estivi. Grazie a tutti i colleghi di Giunta e alle tante realtà associative, produttive, culturali e di volontariato, risorse fondamentali della nostra comunità, che hanno contribuito a realizzare questo calendario di eventi.”

“La cura del bene comune – ha concluso il sindaco Menna – è l’imperativo a cui dobbiamo tendere, con sempre maggiore forza e coraggio, nella consapevolezza che promuovere la meraviglia in cui siamo immersi non è compito esclusivo di chi amministra ma è responsabilità condivisa che interpella ogni membro della comunità. A tutti, concittadini ed ospiti, l'augurio di una serena estate da parte dell'Amministrazione Comunale!”