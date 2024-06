Da credenti ad annunciatori”: a San Salvo gli incontri di post effusione

Il gruppo Madonna delle Grazie di San Salvo ha proposto dal 20 aprile all' 8 giugno 2024, un percorso di Seminario di Vita Nuova che è culminata nella giornata di Effusione del 16 giugno 2024, vissuta a San Salvo marina presso la parrocchia Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, ospitata dal parroco don Ambrose Petroni. Come ogni giornata di effusione la giornata è stata caratterizzata da preghiera di lode, invocazione dello Spirito Santo prima per tutti e poi su Mauro Mencarelli, il coordinatore regionale RnS d’Abruzzo, che ha esortato a vivere una fede autentica capace di attualizzarsi nelle nostre storie con la catechesi sul tema che ha guidato tutto il seminario di vita nuova di San Salvo: Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò”. ..e Gesù si incamminò con loro (Matteo 11,28 – Luca 7.6). La celebrazione eucaristica è stata officiata dal parroco don Raimondo Artese. Agape fraterna e preghiera di effusione hanno concluso la giornata.

La preghiera di “Effusione dello Spirito Santo” non è un sacramento ma porta e prendere coscienza e a scegliere di aderire con una rinnovata consapevolezza, proprio ai sacramenti di iniziazione cristiana. Non a caso nella giornata di effusione dopo la consacrazione alla Madre di Dio, si pronuncia una promessa di adesione alla vita cristiana e agli insegnamenti di Santa Madre Chiesa e alcuni fratelli anziani di cammino pregano per chi ha partecipato per la prima volta al seminario.



I te incontri di post effusione sono previsti per il giorni 22 e 29 giugno e 6 luglio 2024 che si terranno presso la chiesa Madonna delle Grazie di San Salvo secondo questo calendario:



1° incontro sabato 22 giugno ore 16:30: Fede e trasformazione in Cristo

incontro sabato 22 giugno ore 16:30: 2 ° sabato 29 giugno ore 16:30 : La Chiesa e la comunità

sabato 29 giugno ore 16:30 3° sabato 6 luglio ore 16:30 : Discepolato, servizio e missione