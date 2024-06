Seminario sulla Pet-therapy a Vasto

Venerdì 21 giugno si è svolto il ''Seminario sulla Pet-therapy'' presso l'ente di formazione Polaris Srl a Vasto (CH): il seminario ha avuto l'obiettivo di illustrare gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), c.d. Pet-Therapy e l'importanza della formazione degli operatori del settore secondo le Linee Guida Nazionali e Regionali.

Sono intervenuti la Dott.ssa Flavia Pagano, Medico Veterinario Dirigente della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti; il Dott. Giammarco Ianni, ex Responsabile Ufficio Sanità Animale, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche; la Dott.ssa Roberta Del Borrello, Medico Veterinario esperto in IAA e la Dott.ssa Luisa Di Biagio, Psicologa ed esperta in IAA ; gli esperti del settore hanno contribuito con le competenze e le testimonianze di chi da anni si occupa di pet-therapy.

Polaris è il primo ente in Abruzzo accreditato alla formazione sugli IAA, riconosciuta dal Centro di Ricerca Nazionale - CRN. La loro offerta formativa è consultabile sul sito web: https://www.polarisformazione.it/pet-therapy/