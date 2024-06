Concerto Solstizio d’estate della Corale Città di San Salvo

Sabato 22 giugno, alle ore 20.00, presso la Chiesa di San Giuseppe, la Corale “Città di San Salvo” organizza il concerto “Solstizio d’estate”, per salutare insieme l’arrivo della stagione estiva.

Da oltre un anno, la corale si è riunita, grazie all’impegno e alla passione di coristi già presenti anni fa e nuovi validissimi elementi. In passato, il coro, di stampo polifonico, si è distinto in diversi concorsi e rassegne canore, tra cui il primo posto tra 28 voti nazionali e il terzo posto su 56 partecipanti ad un concorso internazionale di cori a Verona.

Guidato dal carismatico e dinamico maestro Angelo Tristani, il coro si avvale di 45 elementi di differenti età ed è accompagnato da un ensamble d’archi. Propone un repertorio sacro, lirico, classico, versioni beat di Ennio Morricone e Fabrizio De André, brani per voci bianche e voci pari, e tanto altro. Tra i pezzi eseguiti, possiamo menzionare: il “Gloria” di Vivaldi; “Alleluia” di Handel; “Nessun dorma”; “La vergine degli angeli”; “Signore delle cime”, “Vita nostra”, colonna sonora del film Mission di Morricone; il “Miserere” di Selecchy.

La corale ringrazia l’amministrazione comunale di San Salvo per il patrocinio dell’evento.