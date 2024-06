A cena con burlesque” il 27 giugno

Appuntamento ammiccante e divertente: ecco “A cena con burlesque”. Quanti vorranno passare alcune ore in un’atmosfera particolare all’insegna del divertimento, della musica e della buona cucina il prossimo 27 giugno non potranno mancare al Poker centro vacanze a Casalbordino Lido (Ch) dove si svolgerà una serata speciale, in un’atmosfera suggestiva e sensuale grazie alla combinazione di canto, cabaret e burlesque.

Sarà il Trio Lia’s feat (Luigi Blasioli e Adele Fabiani) ad intrattenere gli ospiti con il loro trascinante Live musicale, mentre la star internazionale del Burlesque Gipsy Rebel con le sue esibizioni, dalla sensualità elegante ed ironica, non mancherà di coinvolgere il pubblico con uno spettacolo capace di riservare sorprese ma soprattutto di regalare sorrisi ed emozioni.

Ecco dunque ricrearsi la suggestiva e affascinante atmosfera del Varietà, per un appuntamento sensuale e misterioso come nei veri teatri di un tempo, dove musica, canto, cabaret e burlesque si fondono in un travolgente show.

E lo speciale menù previsto, con piatti di pesce (dai fusilloni con crema di zucchine e gamberi, al filetto di spigola alle mandorle con contorno di asparagi al vapore, all’insalata di seppie, crema di piselli e pancetta croccante) o di carne (dal prosciutto e fichi con frutta secca, ai fusilloni crema di zucchine e pancetta, all’arista in agrodolce contorno di asparagi al vapore), potrà soddisfare anche i palati più esigenti. La direzione organizzativa è di Pino Leuce.

L’appuntamento quindi è a Casalbordino Lido, contrada Termini, al Poker centro vacanze, il prossimo 27 giugno alle 21

Info e prenotazioni +39 335 7436800.