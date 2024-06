I socialisti analizzano la situazione politica

E’ stata espressa una notevole soddisfazione circa la nuova presenza del simbolo del Partito Socialista in occasione delle recenti consultazioni europee, regionali ed amministrative a Pescara, all’interno della lista Stati Uniti d’Europa nelle europee e nelle comunali a Pescara e di quella del Patto per l’Abruzzo, nelle elezioni regionali del marzo scorso.

Appuntamenti elettorali che hanno visto una buona affermazione dei candidati socialisti ed i cui risultati rappresentano un importante punto di partenza per riaffermare un preminente ruolo, da protagonisti, dei socialisti nella vita politica del nostro Paese.

In questo contesto si sottolinea il successo personale della candidatura di Enzo Maraio segretario nazionale del P.S.I. nelle elezioni europee, nella Circoscrizione Meridionale, con circa 42 mila preferenze che certamente gli garantirà, a nome dei socialisti italiani, un ruolo di primo piano all’interno del Partito Socialista Europeo.

E proprio partendo da queste valutazioni il Comitato Direttivo Regionale del P.S.I. ritiene importante e strategico riaffermare l’autotomia del nostro partito, la sua inequivocabile vocazione riformista, progettuale, unitaria, con l’obiettivo di essere un credibile punto di riferimento sia del campo largo del centro sinistra che del nuovo che si manifesta, sempre più, anche se a volte in modo confuso, nella società italiana.

Il primo impegno dei socialisti, nel nostro Paese, non può che essere quello di contrastare duramente la legge sull’autonomia regionale differenziata del Governo Meloni che deve vedere i socialisti in prima linea, soprattutto in quanto promotori, nel 1970, della istituzione delle regioni, in linea con quanto previsto in materia di decentramento amministrativo unitario dalla Costituzione; una legge che divide il Paese, penalizza pesantemente il Meridione, come sottolineato anche dai presidenti del centro destra delle regioni del Sud...con il silenzio assordante del Presidente della Giunta Regionale Marsilio, indecorosamente prono alle decisioni della Presidente Giorgia Meloni!

In merito alla situazione politica regionale il Comitato Direttivo Regionale del P.S.I. ritiene necessario, soprattutto dopo le recenti elezioni comunali di Pescara, Montesilvano e Giulianova che hanno registrato la chiara vittoria del centro-destra, senza indugio, impegnarsi per la costruzione di una credibile alternativa riformista, recuperando, innanzitutto, lo spirito di coalizione che ha portato alla costituzione del “Patto per l’Abruzzo”definendo le priorità programmatiche su cui incardinare una nuova cultura di governo della regione, priorità che per i socialisti abruzzesi non possono che essere, nel momento attuale, la sanità, l’occupazione, con particolare impegno sul futuro dell’auto- motive in Val di Sangro, le infrastrutture viarie e portuali.

In particolare, i socialisti abruzzesi sollecitano il prof. Luciano D’Amico a voler esercitare, in maniera più convinta rispetto al recente passato, il proprio ruolo di federatore della coalizione del “Patto per l’Abruzzo” impegnandosi per assicurare una gestione collegiale delle iniziative politiche e di rappresentanza in una logica costruttiva di pari dignità di tutte le componenti la coalizione.

Il Comitato Direttivo Regionale del P.S.I. saluta con soddisfazione la rielezione nel Comune di Schiavi d’Abruzzo a sindaco del compagno Luciano Piluso, già consigliere regionale socialista e candidato alle ultime elezioni regionali, a testimonianza di una grande capacità di buon governo come amministratore pubblico sensibile, attento e capace della propria comunità.

Al fine di dare continuità e nuovo slancio all’impegno di una rinnovata, valida e continuativa presenza dei socialisti nella nostra realtà regionale viene convocato per il prossimo mese di settembre il Congresso Regionale del P.S.I. preceduto dallo svolgimento dei congressi delle federazioni provinciali; un Congresso Regionale sempre aperto al massimo contributo di quanti, anche sulla base di importanti storie di militanza socialista, vorranno dare il proprio fattivo impegno di militanza e passione politica per scrivere una nuova importante pagina nella più che mai attuale vicenda dei socialisti italiani ed abruzzesi.”