Bloccato il disco orario da Fratelli d'Italia e Consorzio Vivere Vasto Marina

I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Vincenzo Suriani, Francesco Prospero e Guido Giangiacomo commentano con favore il provvedimento che ha bloccato l’introduzione del disco orario sulle (poche) strisce bianche del Lungomare di Vasto Marina.

Dopo le loro contestazioni, supportate in seguito anche da una nota del consorzio Vivere Vasto Marina, il tratto del lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina non sarà soggetto alla sosta con disco orario.

L'ordinanza firmata ieri dal comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, sospende il precedente atto che istituiva tale regolamentazione. Tra le cause di questo improvviso dietrofront c’è l’impossibilità di riaprire, in tempi brevi, il parcheggio sotterraneo in via Martiri Istriani.

I consiglieri hanno commentato: “Al di là delle motivazioni di facciata, grazie al nostro intervento, il sindaco Menna è stato costretto a fare marcia indietro. Questo dietrofront dimostra scelte poco logiche da parte dell’amministrazione, che non ascolta le esigenze dei cittadini e degli operatori economici. La nostra riviera, deserta per 10 mesi all’anno, rischiava di trasformarsi in un ingorgo di multe e sanzioni nei mesi di luglio e agosto, creando ire e malcontenti. L’unico scopo della sinistra al potere sembra essere quello di elevare verbali e sanzioni per risanare le casse comunali, altrimenti devastate dagli sprechi, piuttosto che garantire il 'ricambio nei parcheggi' o 'l’accessibilità a tutti'.”