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IL MANCATO RISPETTO DEI DIVIETI DI SOSTA NON E' SOLO DI VIA MAGELLANO

GUARDATE DOMENICA SCORSA COSA SUCCEDEVA NELLA ZONA DI INSIEME

Redazione
Attualità
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L'EX ASSESSORE TONINO MARCELLO POSTA SPESSO FOTO DIMOSTRATIVE SU QUEL CHE ACCADE SU VIA MAGELLANO.  MA NON E' QUELLA L'UNICA STRADA DI SAN SALVO DOVE I DIVIETI DI SOSTA NON VENGONO RISPETTATI:  GUARDATE COSA ACCADE NELLA ZONA DEL CENTRO COMMERCIALE “INSIEME” INVASA DA MEZZI PESANTI SU STRADE CON DIVIETI CHE NON SFUGGONO AL NOSTRO OBIETTIVO (LE FOTO SONO DI DOMENICA SCORSA).

QUELLA DELLA SOSTA SELVAGGIA IN ZONA “INSIEME” LA SEGNALIAMO DA TEMPO, INSIEME AI RIFIUTI “ORGANICI” LASCIATI DAGLI AUTISTI… MA PURTROPPO A SAN SALVO (CITTA' DELLA LOGISTICA) NON SI E' CAPACI DI RISOLVERE QUESTO PROBLEMA EPPURE CI RISULTA CHE IN COMUNE SONO ARRIVATE PROPOSTE DI SOLUZIONE…PURTROPPO BOCCIATE! FORSE PERCHE' NON C'E' PEGGIOR SORSO DI CHI NON VUOL SENTIRE !

 

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