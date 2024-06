IL 28 GIUGNO A VASTO OSPITE L’AUTRICE FUMETTIBRUTTI

Venerdì 28 giugno alle ore 18:00 presso i Giardini di Palazzo d'Avalos si terrà la presentazione della graphic novel "P. La mia adolescenza trans" realizzata dalla fumettista Josephine Yole Signorelli in arte Fumettibrutti. L'evento è promosso dall'assessorato alle politiche giovanili insieme alla Consulta Giovanile di Vasto nell'ambito delle iniziative Aspettando Abruzzo Pride 2024, che precedono la Pride Week che terminerà il prossimo 6 luglio con il corteo di Pescara. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Serena Smerilli e prevede la partecipazione di Abruzzo Pride.

Romanzo esplicito (Feltrinelli Comics, 2018) è stato il suo esordio editoriale, acclamato dalla critica, non solo fumettistica, con il quale ha vinto il Premio Micheluzzi come migliore opera prima. Sono seguite le graphic novel "P. La mia adolescenza trans" (Feltrinelli Comics, 2019), che le è valsa il Premio Gran Guinigi di Lucca come migliore esordiente, e nel 2020 "Anestesia".

Ancora per Feltrinelli Comics ha firmato un racconto nell’antologia "Post Pink" (2019), insieme a Joe1 la graphic novel "CenerentolA" (2021), "Ogni giovedì una striscia" (2022) ed è stata curatrice del volume antologico "Sporchi e subito" (2020). Insieme a Francesco Piccolo esce con “La separazione del maschio” per Feltrinelli nel 2023.

"L'autrice è un grande fenomeno del fumetto italiano - dichiarano l'assessora alle Politiche Giovanili Paola Cianci e la Presidente della CGV, Marta Del Negro - ed è un onore averla ospite nella nostra città. Attivista transgender che racconta la sua incredibile storia attraverso testi e disegni molto diretti, duri e spiazzanti e i suoi sogni, troppo spesso disillusi. Una bella testimonianza di coraggio che ci insegna che, dopo una grande sofferenza, dobbiamo reagire perché la nostra libertà di espressione vale di più di qualsiasi pregiudizio".