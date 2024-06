Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Cupello

Si è insediato ieri sera, in una sala consiliare gremita, il nuovo Consiglio comunale di Cupello. Dopo il giuramento del rieletto sindaco Graziana Di Florio, la stessa ha reso nota la composizione della Giunta che la affiancherà nell’azione di governo: Oreste Di Francesco (che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco), Valentina Fitti, Rossano Menna e Filippo Sammartino.

“È un grande onore, insieme a una grande emozione, assumere nuovamente la carica di Sindaco del Comune di Cupello”, spiega il Primo cittadino, “Oggi cominciamo un nuovo mandato amministrativo con esperienza acquisita e valorizzata. Ci impegneremo al massimo per completare i progetti già iniziati e per portare nuovi risultati in favore della nostra Comunità”.

In seguito, è stata votata ed eletta alla Presidenza del Consiglio comunale Angela Antenucci che si impegnerà “a favorire un clima di collaborazione e rispetto reciproco all'interno del Consiglio”.

Si è proceduto infine all’elezione dei consiglieri Rossella Di Francesco e Nicola Scutti (supplenti Valentina Fitti e Filippo D’Angelo) all’interno della Commissione elettorale e del consigliere Filippo D’Angelo nella Commissione giudici popolari.