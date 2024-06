“Al PD interessa davvero trovare una soluzione per il Terminal Bus?”*

Accolgo con piacere il comunicato del Partito Democratico, che tenta di attribuire al sottoscritto le responsabilità dell’amministrazione comunale, già in difficoltà nella gestione del Civeta, delle strutture sportive cittadine, e degli aumenti delle imposte e delle tasse comunali, come il recente incremento della Tari. Tralasciando ogni polemica, poiché nella mia vita, sia a livello lavorativo che politico, ho sempre privilegiato i fatti alle discussioni, desidero affrontare l’attacco personale del PD riguardo a un mio presunto disimpegno sulla questione del Terminal Bus.

Le vicissitudini che si sono susseguite negli anni, dilatando i tempi per la realizzazione del Terminal, sono ormai note a tutti. Tuttavia, grazie all’attività del personale della TUA, siamo giunti alla conclusione. Gli uffici della TUA, contrariamente ai comunicati populistici del PD, hanno manifestato da tempo, tramite i canali istituzionali, la volontà di riconsegnare l’opera al Comune di Vasto. La prima comunicazione risale infatti a maggio, seguita da un sollecito a giugno. A entrambe le comunicazioni, il Sindaco non ha dato riscontri ufficiali, preferendo strumentalizzare politicamente la questione e attaccare la TUA e il sottoscritto tramite la stampa. Se si riteneva l’opera incompleta, sarebbe bastato contestarla attraverso i canali ufficiali. La TUA, con la consueta collaborazione, sarebbe intervenuta per soddisfare le esigenze della comunità, nei limiti delle proprie disponibilità economiche. Invece, si è preferito il populismo mediatico alla risoluzione delle problematiche, per meri interessi di partito. L'incontro odierno tra i responsabili della TUA e l’amministrazione comunale, probabilmente risolutorio, che avrebbe potuto svolgersi mesi fa se non fosse stato per l'inerzia del sindaco, dimostra quanto detto.

Il mio impegno per il Terminal, come possono testimoniare gli uffici della TUA, è sempre stato costante e trasparente. Al contrario, l’esecutivo cittadino e il PD non mi hanno mai coinvolto per collaborare o individuare una soluzione. Preferiscono attaccarmi a mezzo stampa per ottenere un presunto vantaggio politico. Probabilmente, non sono interessati a risolvere i problemi del territorio, ma solo a fare sterile polemica politica tramite comunicati stampa.

Spero che, dopo quest’ultimo incontro, si rediga un verbale per formalizzare gli impegni presi da entrambe le parti, al fine di evitare che qualcuno cambi ancora idea e che tra qualche mese si ripresenti la solita tiritera. Auspico che il Comune di Vasto abbia già chiaro come gestire il Terminal, evitando che faccia la stessa fine delle tante strutture sportive abbandonate o mal gestite presenti sul nostro territorio.