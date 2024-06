A Casalanguida un'estate di Eventi e Divertimento per Tutti

Il Comune di Casalanguida è lieto di presentare il calendario degli eventi estivi per il 2024. Quest'anno, la nostra comunità si prepara a vivere un'estate straordinaria, ricca di manifestazioni culturali, ricreative e sportive, culminando con il ritorno dell'atteso Magn Biv e N'gì Pinzà. "Quest'estate sarà all'insegna del divertimento per tutte le età, con un'attenzione particolare ai nostri bambini grazie all'avvio del centro estivo," ha dichiarato il Sindaco Luca Conti. "La nostra comunità ha sempre mostrato una grande partecipazione e spirito di collaborazione, e quest'anno non sarà diverso. Vogliamo ringraziare di cuore tutte le associazioni e la Pro Loco per il loro impegno e dedizione nella realizzazione di questi eventi. Senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile."

Il Sindaco Conti ha sottolineato l'importanza di eventi come questi per rafforzare il tessuto sociale della comunità e promuovere la cultura e le tradizioni locali. "Gli eventi estivi rappresentano un momento fondamentale per incontrarsi, condividere esperienze e vivere appieno la bellezza del nostro territorio. Dal teatro dialettale al cinema sotto le stelle, dalle sagre tradizionali alle attività sportive, c'è davvero qualcosa per tutti," ha aggiunto.

Il programma degli eventi è stato pensato per coinvolgere e divertire persone di tutte le età. Il Centro Estivo Bambini offrirà attività educative e ricreative per i più piccoli, mentre gli adulti potranno godere di serate culturali, concerti e degustazioni enogastronomiche. Non mancheranno le occasioni per mantenersi attivi e in forma, con gare di mountain bike e trekking a cavallo.

"Il nostro obiettivo è creare un'estate indimenticabile per tutti i cittadini di Casalanguida e per i visitatori che verranno a trovarci," ha concluso il Sindaco Conti. "Invitiamo tutti a partecipare e a godere di questi momenti di convivialità e allegria." Il calendario verrà aggiornato con l'aggiunta di eventi ancora non programmati, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori novità. Non vediamo l'ora di festeggiare con voi durante questi meravigliosi eventi. Per ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Stampa del Comune di Casalanguida.

