Il Pd Ã¨ favorevole al ritorno del Civeta ad azienda speciale consortile

Martedì pomeriggio amministratori e dirigenti del Partito Democratico del Vastese si sono riuniti per affrontare e per confrontarsi su argomenti importanti per il territorio. Al centro del confronto la vicenda Civeta e alcuni temi ad esso collegato quali la salvaguardia dei fondi del Pnrr e il mantenimento e la valorizzazione del Polo impiantistico di Valle Cena.



Presente il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Vasto, Francesco Menna che snocciolando punto per punto quanto accaduto in questi mesi e ripercorrendo i vari passaggi e le vicende susseguitesi, ha ribadito quanto importante sia non perdere i circa 35 milioni di euro di investimenti ora a rischio dopo che il Mase, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ha inviato una lettera al Cda della società, del procedimento di revoca degli stessi.



Siamo pertanto favorevoli al ritorno del Civeta ad azienda speciale consortile se questa è l'unica strada percorribile per conservare i finanziamenti Pnrr e per salvaguardare il sito e il nostro territorio.



Ad oggi non sappiamo ancora quali sono le intenzioni di agire del centrodestra regionale in merito a questa vicenda né tantomeno siamo a conoscenza di come l'assessore regionale locale Tiziana Magnacca, unitamente ad alcuni sindaci di centrodestra voglia gestire la questione rifiuti del Vastese. Noi difenderemo il polo impiantistico di Valle Cena, il suo mantenimento, la sua valorizzazione e il suo potenziamento. Il Civeta merita il giusto ruolo che negli ultimi anni è venuto meno per colpa di una politica regionale di centrodestra sorda e miope alle esigenze e alle richieste di questo lembo d'Abruzzo forse per favorire altre realtà distanti dal Vastese.



Come amministratori e dirigenti di partito ringraziamo il gran lavoro e il continuo dialogo e confronto che Francesco Menna, nel suo ruolo da sindaco e da presidente della provincia, oltre che da dirigente di partito, sta portando avanti non solo sul Civeta ma anche su altre importanti e serie vicende, facendosi carico delle istanze e delle problematiche reali dei cittadini e degli amministratori locali tese tutte a difendere il Vastese e le realtà qui presenti.



Marianna Del Bonifro, Capogruppo del PD a Vasto

Marino Artese, Consigliere comunale PD Vasto

Antonio Boschetti, Segretario del circolo PD San Salvo

Emanuela Tascone, Capogruppo del PD San Salvo

Michela Torricella, Consigliere comunale del PD San Salvo

Carlo Moro, Consigliere provinciale di Chieti

Marco Mancini, Sindaco di Lentella

Gianni Cordisco, Componente della segreteria regione del PD Abruzzo

Fiorella Porcaro Segretaria Circolo PD Lentella

Giuseppe Masciulli, Sindaco di Palmoli

Paola Ulacco, Segretaria del Circolo PD di Villalfonsina e Consigliere comunale

Federico Sboro, Consigliere comunale di Villalfonsina

Antinoro Piscicelli, Componente del Consorzio di Bonifica Sud e Segretario del Circolo PD Casalbordino

Nicola Raducci, Consigliere comunale di Gissi

Peppino De Cillis, Consigliere comunale di Gissi

Carlo Delle Donne, Segretario di circolo PD di Liscia

Gabriele Paganelli, Consigliere comunale di San Buono

Nicola Zinni, Segretario del circolo PD di Pollutri

Fausto Battista, Consigliere comunale di Roccaspinalveti

Patrizio Paglione, PD Roccaspinalveti

Daniele Molisani, Consigliere comunale di Monteodorisio

Ernesto Sciascia, PD Monteodorisio

Armando Menna, consigliere comunale di Monteodorisio

Beatrice Fioriti, Componente della Segreteria provinciale PD Chieti