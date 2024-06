Inaugurata la Prima Sede Regionale di Forza Italia Giovani Abruzzo a Sulmona

Forza Italia Giovani Abruzzo ha inaugurato la sua prima sede regionale in via Ovidio 108 a Sulmona. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di importanti figure del partito, tra cui il coordinatore regionale di Forza Italia Abruzzo, On. Nazario Pagano, il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, Daniele D’Amario, e la consigliera regionale Antonietta La Porta. L’evento ha attirato anche numerosi dirigenti e membri del partito. Una grande delegazione di giovani provenienti da tutta la regione ha partecipato all’evento, sottolineando l’impegno e la dedizione dei membri locali del partito, grazie al lavoro di Vincenzo Di Cesare, vice coordinatore provinciale de L’Aquila, e del coordinatore provinciale Flavio Cotturone.



Dopo il simbolico taglio del nastro, il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani, Luca Conti, ha preso la parola, dichiarando: “Questo gruppo rappresenta una forza straordinaria. Il grande lavoro svolto dal movimento giovanile a livello nazionale sotto la guida del segretario del movimento, On. Stefano Benigni, dimostra l’energia e la passione dei giovani di Forza Italia. Siamo il futuro, ma sempre più anche il presente, grazie all’attenzione costante che il Ministro Tajani dedica a noi.”



L’inaugurazione della sede rappresenta un passo importante per il movimento giovanile di Forza Italia in Abruzzo, consolidando la presenza del partito sul territorio e rafforzando il coinvolgimento dei giovani nella politica regionale e nazionale.