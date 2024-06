Presentazione del "Vocabolario delle aree interne" a cura di Nicholas Tomeo

Scritto da giovani ricercatori e ricercatrici, docenti, amministratrici e operatori territoriali che emergono nell’insieme come una nuova comunità esploratrice, il Vocabolario delle aree interne è il frutto di un lavoro collettivo e multidisciplinare volutamente estraneo alle logiche accademiche e ancorato alle esperienze territoriali. Un dizionario critico e ragionato, utile come strumento di approfondimento di questioni che riguardano almeno tredici milioni di cittadini, alle prese con la sempre più crescente privazione di alcuni diritti fondamentali.

Dalla A di Abbandono alla W di Welfare, passando per gli acronimi di SNAI e PNRR, più di sessanta contributors che sperimentano un abitare attivo, tentano così di ripartire dalle parole che negli ultimi anni sono state usate (e a tratti abusate) per descrivere, narrare e dibattere su realtà troppo spesso raccontate come inesorabilmente predestinate alla marginalità.