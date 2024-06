CONSEGNATE LE BANDIERE BLU AGLI OPERATORI DI VASTO

Nella sala Consiliare in Municipio, alla presenza del sindaco Francesco Menna, degli assessori Gabriele Barisano, Anna Bosco, Paola Cianci, Alessandro d’Elisa e Carlo Della Penna e per l’Ufficio Ambiente del Comune di Vasto l’architetto Gisella La Palombara ed il Dott. Giovanni Fecondo, si è tenuta la cerimonia per la consegna delle bandiere blu agli operatori delle spiagge di Vignola, San Nicola, Punta Penna e San Tommaso, premiate con il prestigioso vessillo.

“E’ questa una cerimonia - ha detto il sindaco di Vasto Francesco Menna - a cui teniamo particolarmente perché è anche grazie alla collaborazione degli operatori e ai servizi che garantiscono ai fruitori delle nostre spiagge abbiamo potuto raggiungere un altro importante obiettivo che valorizza il nostro territorio dal punto di vista turistico e ambientale. Ringrazio gli operatori e gli uffici comunali che hanno lavorato con grande impegno nell’assolvere tutti gli adempimenti necessari per arrivare a questo esito”.

“Un risultato non scontato - ha aggiunto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano - raggiunto perché si lavora in sinergia. Certamente si può fare di più. La qualità ambientale delle acque, la cura della spiaggia, la balneazione sicura e i servizi rappresentano una importante certificazione per le nostre spiagge che soddisfano i criteri della FEE”.