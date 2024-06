28 giugno: ultimo giorno di ambulatorio a Celenza della dott.ssa Rosalinda Desiderio

28 giugno 2024: ultimo giorno di ambulatorio a Celenza della dott.ssa Rosalinda Desiderio, che dal primo 1 luglio entra in quiescenza. Era entrata in servizio nel 2015 a Celenza in sostituzione del dr. Quinzii con buona parte di assistenza ai cittadini locali, in un ambulatorio suo privato realizzato in alcuni locali dell'ex lanificio dei Petrella, in via Rinascita.

Mi sono soffermato a leggere uno scritto di saluto ai pazienti in sala di attesa, che sintetizza il suo percorso vitae ed umano firmandosi semplicemente: Rosalinda. Auguro a Lei buon percorso vitae da pensionata e per quanto possibile e richiesto dare consigli per il miglioramento della sanità territoriale Vastese. La saggezza degli anziani è sempre un tesoro per chi sa umilmente chiedere ed altrettanto umilmente avere e valutare. Dopo il disbrigo di ambulatorio e i saluti, mi sono recato in Comune a depositare la domanda di assistenza sanitaria di fiducia alla giovane dottoressa Manuela Di Blasio che oltretutto oggi compie gli anni. Doppiamente auguroni a Manuela per un buon compleanno e buon lavoro come medico di questo paese, a cui moltissimi danno fiducia, con ambulatorio in Via Rinascita già sede di servizio sanitario di guardia medica etc.

Giorni fa sul portone del dr. Quinzii (sede medica dai primi anni del ' 900) vi è una targa memoria di tutti i medici lì già presenti. Cosi dal 1947 ad oggi ho avuto la fortuna di avere avuto e di avere assistenza da tutti i medici riportati in tabella ed in aggiunta Desiderio ed ora Di Blasio. Per delicato intervento chirurgico, ricordo una telefonata da don Nicola Gentile.

Grazie al chirurgo Modugno presso la ex Cattolica di CB risposi a Don Nicola. Lui da buon pastore aggiunse, Grazie a Dio che ha guidato la mano del Chirurgo. Ebbene, per la fiducia verso i medici fa molto riflettere il pensiero di Fede di don Nicola, la presenza Divina in primis. Grazie Rosalinda ed un Grazie anticipato a Manuela. Ad Maiora semper ad entrambe.