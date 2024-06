Sul Centro Marsilio convochi un tavolo di confronto

La recente nomina di Luca Telese come nuovo direttore del quotidiano abruzzese "Il Centro", in sostituzione di Piero Anchino sfiduciato a febbraio scorso, è un segnale evidente della crisi che il giornale sta attraversando. Questo cambiamento al vertice testimonia le difficoltà di una testata storica e diffusa, l’unico quotidiano in edicola nel nostro territorio.

La crisi dei giornali, e in particolare della carta stampata, è un fenomeno ormai acclarato e irreversibile, accentuato dall’avvento dei social media. Questo processo influisce negativamente sulla possibilità di una libera informazione, soprattutto a livello locale, e sulla capacità dei cittadini di tenersi informati e formarsi una propria opinione. L'Abruzzo non è immune da questa tendenza nazionale, e "Il Centro" ne è un esempio lampante.

Il quotidiano "Il Centro" riveste un ruolo particolarmente importante per l’informazione regionale e territoriale, grazie alla sua capillare copertura che include anche i centri minori e più periferici. Tuttavia, le difficoltà legate ai costi di produzione, alla diffusione e alle condizioni di lavoro dei giornalisti, dei grafici e delle altre maestranze sono problemi specifici che necessitano di soluzioni mirate. L'informazione è essenziale per la democrazia, e la sua crisi non può che preoccuparci profondamente. Per questo motivo, riteniamo indispensabile un intervento della Regione Abruzzo.

Chiediamo al Presidente Marco Marsilio e alla Giunta regionale di convocare un tavolo di confronto tra la proprietà del quotidiano, la redazione e le rappresentanze sindacali. Questo incontro dovrebbe servire a discutere le problematiche e a trovare soluzioni condivise per il rilancio del giornale.

Proponiamo, inoltre, l’organizzazione degli “Stati Generali dell’informazione in Abruzzo”, un luogo di confronto sullo stato di salute del mondo dell’informazione nella nostra regione. Questo evento dovrebbe coinvolgere tutte le realtà editoriali regionali, i giornalisti, gli esperti del settore e le istituzioni, con l’obiettivo di discutere strategie per sostenere e rilanciare l’informazione locale.

Il consigliere Verrecchia, nel corso dell’ultima commissione dove abbiamo affrontato l’argomento, ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, condividendo l’analisi della situazione e proponendo di collaborare per scrivere una nuova risoluzione che verrà presentata congiuntamente nella prossima data utile della commissione e che vada a rafforzare la nostra richiesta.