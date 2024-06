IL PALABCC DI VASTO OSPITA LA SOCIETÀ ALTINO VOLLEY PER LE PARTITE DI SERIE A2

Siamo felici ed onorati di annunciare che la prestigiosa società Altino Volley, per il prossimo campionato di A2 femminile di pallavolo rappresentata dal Presidente Aniello Papa, sarà ospitata presso il PalaBCC di Vasto. Questo evento rappresenta un momento di grande orgoglio e una straordinaria opportunità per la nostra comunità, rafforzando ulteriormente il legame tra il nostro territorio e il mondo dello sport.

L'Altino Volley, noto per i suoi successi e la dedizione nel promuovere i valori dello sport, troverà nel PalaBCC un ambiente accogliente e stimolante. Siamo certi che questa collaborazione porterà benefici reciproci, contribuendo alla crescita del movimento pallavolistico locale e regalando ai tifosi e agli appassionati momenti indimenticabili.

“Oltre ai benefici sportivi - ha dichiarato l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna - questo accordo gioverà enormemente alla città di Vasto. L’indotto derivante dalle partite e dagli eventi collegati coinvolgerà televisioni, sponsor e squadre provenienti da tutta Italia, portando un significativo impulso economico al nostro territorio. Alberghi, ristoranti, negozi e servizi locali trarranno vantaggio dall'aumento di visitatori, contribuendo a creare nuove opportunità di crescita e sviluppo per la nostra comunità. Desideriamo ringraziare l'Altino Volley, per aver scelto la nostra struttura, dimostrando fiducia nelle potenzialità del PalaBCC e nella nostra capacità di offrire un'esperienza sportiva di alto livello; il sindaco della Città di Altino, Vincenzo Muratelli; Vito Fiorillo, vicepresidente territoriale Fipav Abruzzo, oltre i “padroni di casa” della Vasto Basket, in persona del Presidente Giancarlo Spadaccini. Questo accordo sottolinea il nostro impegno continuo nel supportare lo sport a tutti i livelli e nel creare un punto di riferimento per eventi di grande rilevanza”.

“Altino è la massima rappresentanza del volley femminile. Nella nostra comunità pallavolo – ha detto il sindaco Vincenzo Muratelli - vuol dire stare insieme. Ringrazio le protagoniste, le donne, le atlete che hanno regalato questo bellissimo risultato. Ringrazio il Comune di Vasto per questa disponibilità.

Vito Fiorillo : spero che con il volley il palazzetto diventi una meta sempre più frequentata per gli eventi sportivi.

L’avvocato Pierpaolo Andreoni in rappresentanza del presidente della Vasto Basket Giancarlo Spadaccini ha evidenziato che Vasto comincia a diventare una meta interessante per gli sport di nicchia come basket e pallavolo.

Il presidente dell’Altino volley Aniello Papa: “Il settore giovanile avrà un grosso progetto con l’inserimento dello staff della prima squadra. Il campionato inizierà la prima settimana di ottobre”.

Invitiamo tutti i cittadini e gli amanti dello sport a partecipare numerosi agli eventi in programma, sostenendo con entusiasmo la squadra e condividendo con noi la passione per la pallavolo.

Un caloroso benvenuto all’Altino Volley al PalaBCC di Vasto!