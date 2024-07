CUPELLO D’ESTATE 2024

Abbiamo il piacere di presentarvi “Cupello d’estate”, il cartellone degli eventi cupellesi della stagione estiva 2024: quasi 40 appuntamenti che interesseranno tutte le fasce d’età e diverse zone del paese, comprese le contrade.

Ringraziamo le associazioni di Cupello, spina dorsale della nostra comunità. Come sempre, si sono spese con passione e impegno, assicurando la continuità di appuntamenti classici dell’estate cupellese e la promozione di nuovi ed originali eventi.

Ringraziamo inoltre i locali del paese che hanno aderito a “Bar to Bar”, che si svolgerà quest’anno in ben sette appuntamenti, tutti i cittadini cupellesi che ci hanno supportato nella realizzazione del calendario e gli uffici comunali per la collaborazione. Nonostante il poco tempo a disposizione, a partire dal nostro insediamento abbiamo unito le forze per regalare a Cupello un calendario di eventi ricco e variegato, con particolare attenzione a giovani e bambini.

Vi chiediamo di partecipare con entusiasmo a queste attività. La riuscita del calendario sarà possibile solo grazie a voi.

Un abbraccio e…buona estate cupellese!