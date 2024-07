A VASTO DA LUNEDÌ 8 LUGLIO SARA’ ATTIVO IL SERVIZIO PER LA SPIAGGIA ATTREZZATA PER PERSONE CON DISABILITA'

Appuntamento a Lunedi 8 Luglio 2024 alle 19:00 per dare il via alla nuova stagione estiva del “Lido Insieme”, la spiaggia attrezzata per persone con disabilità. Il progetto è inserito nel vigente Piano Sociale del Comune DI Vasto e l’area demaniale, inaugurata nel 2018, dispone di una zona gazebo per l’accoglienza e la permanenza, e consente alle persone con difficoltà motorie di potersi muovere agevolmente sulla spiaggia grazie ad una lunga passerella che conduce sin dentro l’acqua e permette di fare il bagno con l’ausilio delle sedie job.

“I ragazzi del Centro Diurno, i cittadini del territorio e i turisti, potranno usufruire della spiaggia attrezzata – hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega alle Politiche Sociali Anna Bosco – e del servizio di assistenza ai bagnanti. La gestione del servizio è stata affidata quest’anno all’associazione Anffas Vasto, che garantirà la presenza di personale qualificato per le diverse esigenze.

Un progetto, quello del Lido Insieme, da anni voluto da questa Amministrazione con l’obiettivo di superare ostacoli oggettivi che limitano la vita delle persone con disabilità, grandi e piccini”. Il servizio sarà attivo fino settembre tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Per utilizzare le attrezzature e i servizi è necessaria la prenotazione telefonica da effettuare ad Anffas Vasto al numero 327 181 2855.