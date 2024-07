Ecco il calendario degli eventi estivi della Pro Loco “Città del Vasto”

È stato presentato questa mattina, a Vasto presso la sede in Via Arno, il calendario degli eventi estivi della Pro Loco “Città del Vasto”. Il presidente Mercurio Saraceni e Stefano Comparelli hanno illustrato le attività che si svolgeranno in questi due mesi e che si concentreranno tutte nel Chiostro della Curia Vescovile.

Tra gli eventi principali c’è il Progetto di Museo Diffuso, con quattro giornate suddivise tra i mesi di luglio e agosto che mira ad incentivare il turismo attraverso un percorso di consapevolezza, studio e conoscenza delle risorse del territorio, nonché un viaggio nell’Arte sacra a Vasto. Tornano gli appuntamenti ormai consolidati come la “Festa del Gusto” il 21 luglio con “Olio d’Oliva, Pecorino e… Pallotte Cac’ e ove” e il 25 agosto con “Ventricina & Bollicine”, Cinema Al Chiostro e Musica & Parole, evento in cui la canzone d’Autore si racconta, giunta ormai alla sua terza edizione e il Six festival, giunto alla seconda edizione.

Sul fronte cinematografico, atteso è il ciclo “Il cinema in Abruzzo e l’Abruzzo nel cinema” che punterà a valorizzare la presenza nella storia del cinema della nostra Regione. Sempre in ambito cinematografico, sarà realizzata una minirassegna di Film d’animazione del Regista giapponese Miyazaki Hayao, curata e supervisionata dal vastese Gualtiero Cannarsi, Autore delle edizioni italiane dei film Studio GHIBHI in rassegna. Non solo cinema ma anche teatro con l’appuntamento di Teatro Dialettale in collaborazione con il Gruppo Teatrale “La Cungarella” e letteratura con gli Autori al Chiostro, grazie alla collaborazione con la casa editrice Solfanelli.

Attesissimo è il concerto del quartetto tutto al femminile “Nino Rota Ensemble” che ripercorrerà le più belle colonne sonore. Tutte le iniziative sono state realizzate dalla Pro Loco “Città de4l Vasto” APS, dai suoi soci e volontari. Il programma integrale degli eventi che animeranno l’estate della Pro Loco “Città del Vasto” è disponibile sul sito web nella pagina

https://prolocovasto.it/programma-eventi-estate-2024/ .